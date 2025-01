Share on Twitter

Cirò Marina – Questa mattina, intorno alle ore 7:30, si è verificato un incidente stradale sulla Strada Statale 106 in direzione Taranto, al chilometro 281. Sul posto è prontamente intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Cirò Marina.

Secondo le prime ricostruzioni, una Fiat Punto si è scontrata con un furgone Iveco. L’impatto ha provocato il ribaltamento del furgone su un lato, occupando parte della sede stradale.

Fortunatamente, non si registrano feriti gravi. L’autista del furgone, residente a Torretta di Crucoli, è stato affidato ai sanitari presenti sul luogo e trasportato in ospedale per accertamenti.

Per le operazioni di recupero e messa in sicurezza del furgone, è stato necessario l’intervento di un’Autogrù inviata dalla centrale dei Vigili del Fuoco di Crotone. L’operazione, delicata ma efficace, ha permesso di riposizionare il veicolo sulla carreggiata, liberando così la strada e ripristinando la viabilità.







Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche il personale dell’Anas, la Polizia Stradale e i Carabinieri per i rilievi necessari e la gestione del traffico.

L’episodio evidenzia ancora una volta la pericolosità della SS 106, già nota come “strada della morte”, e la necessità di interventi per garantire maggiore sicurezza a chi la percorre.