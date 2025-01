Share on Twitter

Cirò – Frana e terriccio sulla strada dal costone Arenacchio dopo le recenti piogge, il capogruppo “Attivamente Cirò” Francesco Paletta scrive al sindaco Mario Sculco, al responsabile dell’Ufficio Tecnico, e al responsabile di Polizia Municipale, per sottoporre alla loro attenzione questa problematica, che ad oggi – si legge sul documento – questa parte di costone non ha ancora nessuna protezione.

Inoltre – prosegue la nota di Paletta: “Su questo versante è stato ottenuto un finanziamento di 700 mila euro dal Ministero dell’Interno nel 2020 per risolvere i problemi di dissesto idrogeologico del costone Arenacchio, lavori questi che sono stati realizzati, ma non si capisce – prosegue la nota – perché questa area è ancora sprovvista di rete di protezione”.

Se i lavori sul costone sono già terminati e definiti – prosegue la nota del gruppo “Attivamente Cirò” – si chiede di attivarsi affinché si possa utilizzare il ribasso della precedente procedura per le stesse finalità così da evitare altri sversamenti di materiale e rendere completo l’intervento a tutela dei cittadini e delle case poste sull’altro lato della strada, oppure in alternativa – si possono utilizzare i Royalties nel caso il ribasso non fosse possibile”.







Infine – chiede l’ex sindaco Paletta – si chiede di rimuovere al più presto il materiale addossato sulla strada pubblica”. La cosa grave è che da questo costone durante le piogge possano cadere massi sulla strada mettendo a rischio la viabilità e l’incolumità pubblica, perciò si spera in un intervento tempestivo di questa area.