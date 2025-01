Il secondo appuntamento organizzato dalla Pro Loco di Strongoli e dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Strongoli è previsto per domenica 26 gennaio alle ore 17. Si terrà all’interno dello storico Castello normanno di Strongoli che riapre le porte per i grandi eventi. Un racconto tra immagini, racconti e ricordi: Raccontiamo Strongoli che prende il nome di un gruppo Facebook creato dal compianto Gianni Scida, ha l’obiettivo di proporre un’iniziativa finalizzata a ripercorrere la storia attraverso una serie di incontri. Appuntamenti che hanno anche l’obiettivo di lasciare una traccia ed una curiosità nel far rivivere testimoniante, episodi, tradizioni, usanze, riti di un territorio che ha tanto da poter raccontante per storia, arte e cultura. Nel corso del secondo appuntamento è previsto l’intervento di tre studenti dell’Istituto Omnicomprensivo di Strongoli relazioneranno con video sulle Sorgenti d’acqua nel territorio, le coltivazioni ed un cortometraggio finale.

La maestra Lina Garritani relazionerà sulla leggenda strongolese di Orlando. Mentre il prof. Franco Colombraro continuerà nel suo racconto sulla storia di Strongoli e dell’antica Petelia.







ADVERTISEMENT