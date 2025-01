Il silenzio, troppo spesso frainteso e sottovalutato, è il vero protagonista di questa toccante poesia. In un mondo dove le parole si rincorrono, si accavallano, e talvolta feriscono, il silenzio si rivela un rifugio prezioso, una scelta di forza e consapevolezza.

Anna Maria Manfredi ci conduce in un viaggio poetico, dove il silenzio diventa un respiro pieno di significato, un linguaggio universale capace di unire ciò che le parole dividono. “Il silenzio non è un vuoto privo di senso,” scrive l’autrice, “è un respiro che parla con grazia sommessa.”

Attraverso i suoi versi, il silenzio si trasforma in uno specchio che riflette ciò che siamo realmente: senza maschere, senza divisioni, uguali nella nostra essenza più profonda. Non è debolezza, ma forza; non è assenza, ma pienezza.

La forza del silenzio

Manfredi ci invita a guardare oltre il clamore di chi giudica e parla troppo. Il silenzio non è ignoranza, ma saggezza; non è solitudine, ma presenza autentica. È il coraggio di chi sceglie di osservare, di comprendere, di amare senza proclami.

“Chi parla troppo spesso non vede,

chi giudica lo fa per paura o ignoranza.”

Questa frase racchiude una verità potente: il silenzio, quando vissuto con consapevolezza, è un linguaggio d’amore, un modo per vivere pienamente senza perdersi nel rumore del mondo.

Un invito alla riflessione

L’autrice, attraverso il suo linguaggio poetico, ci invita ad abbracciare il silenzio. È un messaggio che ci spinge a riflettere su quanto sia importante ascoltare, comprendere, e vivere con profondità.

Nel silenzio non si nasconde debolezza, ma si cela una forza invisibile che nutre l’anima, portandoci più vicini alla nostra verità. È nel silenzio che si trova la libertà di essere, senza giudizi, senza pregiudizi.

“Non temete il silenzio, abbracciatelo,

perché lì si trova la pace più autentica,

lì il cuore pulsa con la stessa forza,

senza bisogno di urla, senza falsità.”

Una poesia per tutti

Con questa poesia, Anna Maria Manfredi non racconta solo se stessa, ma regala un messaggio universale. Il silenzio diventa un ponte che unisce, una luce che illumina, una carezza che consola.

Grazie a questa poesia, pubblicata oggi sulle nostre pagine, possiamo riscoprire il valore del silenzio, un valore che spesso dimentichiamo, ma che è capace di trasformare il nostro sguardo sul mondo.

Il silenzio non è assenza, è vita.

Anna Maria Manfredi, con i suoi versi, ci ricorda che è nel silenzio che l’anima trova la sua verità eterna.

LA POESIA

Il Silenzio

Il silenzio non è un vuoto privo di senso,

è un respiro che parla con grazia sommessa,

un’eco che attraversa le pieghe del cuore,

portando con sé le parole mai dette.

Non scambiate il silenzio per debolezza,

non è assenza di pensiero o di vita,

ma forza che sceglie di non gridare,

di osservare il mondo senza ferire.

È lo specchio che riflette ciò che siamo,

tutti uguali, senza maschere o divisioni,

un luogo sacro dove l’anima riposa,

lontana dal clamore di parole gettate al vento.

Chi parla troppo spesso non vede,

chi giudica lo fa per paura o ignoranza,

ma nel silenzio c’è saggezza profonda,

c’è la verità che non si sgretola.

Il silenzio non è mancanza,

è pienezza che abbraccia ciò che conta,

è il coraggio di ascoltare e comprendere,

senza perdersi nel rumore sterile di chi critica.

È la lingua di chi ama senza proclami,

di chi non spreca il fiato per ferire,

è la quiete di chi conosce il proprio valore,

di chi vive nella luce della propria libertà.







ADVERTISEMENT

Non credete che chi tace non comprenda,

non pensate che chi non critica si smarrisca.

Il silenzio è il filo invisibile che ci unisce,

l’arte di scegliere l’essenziale,

di custodire ciò che le parole non possono dire.

Non temete il silenzio, abbracciatelo,

perché lì si trova la pace più autentica,

lì il cuore pulsa con la stessa forza,

senza bisogno di urla, senza falsità.

Se mi vedi tacere, non pensare che sia vuoto,

è nel mio silenzio che vivo davvero,

è lì che abita la verità del mio essere,

lontana dal giudizio, vicina alla mia essenza.

Il silenzio non è assenza, è un respiro infinito,

è un abbraccio che non conosce pregiudizi,

è l’universo che parla senza parole,

dove l’anima trova la sua verità eterna.