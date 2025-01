Screening gratuito per bambini ed adoloscenti, sabato 25 gennaio

Giornata di Prevenzione per la Cura della Schiena. L’iniziativa, organizzata dal Comune di Cariati grazie alla collaborazione ed alla disponibilità della Fisiatra territoriale Maria Punzo, è in programma per sabato 25 Gennaio presso la sala comunale in via Salvo D’Acquisto (ex Pretura) dalle ore 08.30 alle 13.00 e nel pomeriggio dalle ore 14.30 alle 17.30.

Il Comune ha accolto con grande favore ed interesse la giornata promossa dalla dottoressa Punzo, dedicata all’attenzione ed ai problemi della colonna vertebrale dei bambini e degli adolescenti scolarizzati.







<<Con questa iniziativa– dichiara la Dirigente Servizi alla Persona Francesca Forciniti– i bambini dai 6 ai 14 anni potranno effettuare uno screening medico gratuito ed avere un incontro con il medico fisiatra che possiede specifiche competenze in campo preventivo e di promozione della salute. Una grande opportunità per la nostra comunità– aggiunge la Forciniti- per la salute dei bambini, sempre al primo posto, ed il loro benessere>>.

A spiegare l’importanza dello screening è la Fisiatra Punzo che sottolinea come <<in un ideale percorso con la “Nostra Schiena” una tappa fondamentale sia legata proprio agli anni della scuola durante i quali si svolge la crescita principale del nostro corpo. La corretta postura durante la scuola dell’infanzia e primaria – precisa la Dottoressa- è fondamentale. Cattive abitudini ed errori, come zaini troppo pesanti o posture scorrette durante lo studio e il gioco, possono creare problemi alla schiena dei nostri bambini. Recenti studi scientifici svolti in Europa e nel mondo – conclude la Fisiatra- hanno dimostrato che interventi educativi svolti a scuola sono efficaci nel modificare sia le conoscenze dei bambini che i comportamenti rispetto alla salute della schiena>>.

Per prenotazioni: 3533205504