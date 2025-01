Avviata la campagna di potatura delle grandi alberature caducifoglie







In merito all’iniziativa, il vicesindaco e assessore al verde pubblico Sandro Cretella dichiara:

“Dall’anno scorso, dopo tanti anni di inattività, per il secondo anno consecutivo, avviamo un’organica campagna di potature delle grandi alberature cittadine. Partiamo dal quartiere fondo Gesù per poi proseguire in altre aree cittadine fino a quando sarà consentito in base alle condizioni delle piante.

Ringrazio la ditta esterna con la quale intratteniamo un ormai costante e proficuo rapporto e gli uffici per l’incessante lavoro svolto”.