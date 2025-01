Share on Twitter

Crotone, promozione di un dirigente in Questura

Il Consiglio di Amministrazione per il personale della Polizia di Stato, tenutosi venerdì scorso, ha disposto la promozione alla qualifica di Dirigente Superiore della Polizia di Stato del dr. Leonida MARSEGLIA.

Il dr. MARSEGLIA, nel corso della sua carriera, ha svolto servizio in qualità di Vice Dirigente del Commissariato Distaccato di Bovalino (RC), di Dirigente del Nucleo Prevenzione Crimine di Taranto, per poi essere assegnato alla Questura di Taranto dove, dal 1996 al 2010, ha svolto le funzioni di:

funzionario addetto alla Divisione Anticrimine,

Vice Dirigente della Divisione P.A.S.,

Dirigente dell’Ufficio Immigrazione,

Vice Dirigente della Squadra Mobile – responsabile della sezione omicidi e criminalità organizzata,

Dirigente dell’U.P.G. e S.P.,

Dirigente del Commissariato Distaccato di Martina Franca,

Vice Dirigente dell’Ufficio di Gabinetto.

Successivamente, è stato trasferito presso il Servizio Centrale di Protezione, dove ha assunto l’incarico di Direttore del Nucleo di Protezione per la Regione Lazio.

Promosso Primo Dirigente della Polizia di Stato nel gennaio del 2014, è stato assegnato alla Questura di Brescia con le funzioni di Capo di Gabinetto del Questore.







In seguito, alla Questura di Bari, ha dapprima svolto le funzioni di Dirigente del Commissariato Distaccato di Andria, per poi assumere l’incarico di Capo di Gabinetto del Questore, fino al mese di aprile 2023, quando è stato nominato Vicario del Questore di Crotone.

Al dr. MARSEGLIA sono giunte le congratulazioni del Questore e di tutti i colleghi della Polizia di Stato della provincia di Crotone.