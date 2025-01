Un tragico incidente stradale si è verificato nella giornata di oggi sulla SS106, all’altezza di Steccato di Cutro, coinvolgendo due autovetture: una Fiat Panda e una Lancia Y.

La squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone è prontamente intervenuta sul luogo del sinistro. Purtroppo, il conducente della Fiat Panda è deceduto sul colpo, mentre il conducente della Lancia Y ha riportato gravi ferite. Quest’ultimo è stato estratto dalle lamiere della sua vettura dai Vigili del Fuoco e affidato al personale sanitario del Suem118, che ha provveduto a stabilizzarlo e a trasferirlo d’urgenza presso una struttura ospedaliera di Catanzaro per le cure necessarie.







A seguito dell’incidente, il tratto di strada interessato è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni fino al termine delle operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri per gli accertamenti di competenza e il personale Anas per il ripristino delle condizioni di sicurezza della carreggiata.

Le autorità stanno indagando per ricostruire la dinamica dell’incidente e accertare eventuali responsabilità. La SS106, già tristemente nota come “strada della morte” per il numero elevato di incidenti, si conferma ancora una volta teatro di un dramma che lascia sgomenti.