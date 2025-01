Share on Twitter

L’Inac il patronato della Cia-Agricoltori Italiani della Calabria informa che è stato pubblicato il bando per la selezione di 11 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio Civile Universale, da realizzarsi in Calabria nel periodo 2025-2026. Le candidature sono aperte fino alle ore 14:00 del 18 febbraio 2025.

Per i giovani della Calabria, l’INAC (Istituto Nazionale Assistenza ai Cittadini) offre 11 posti distribuiti su 7 sedi.

SEDI DI SVOLGIMENTO:

1 INAC Regionale Calabria LAMEZIA TERME VIA UMBERTO BOCCIONI, 61 88046







2 INAC CZ Catanzaro CATANZARO VIA VITTORIO PUGLIESE, 4 88100

3 INAC KR Crotone CROTONE VIALE STAZIONE, snc 88900

4 INAC RC Reggio Calabria REGGIO DI CALABRIA VIA ARGINE DESTRO CALOPINACE, 1/p 89127

5 INAC CS Cosenza COSENZA Viale Trieste, 53/A 87100

6 INAC VV Vibo Valentia VIBO VALENTIA Via Corrado Alvaro, 20 89900

7 INAC ZONALE INAC CORIGLIANO ROSSANO Cosenza CORIGLIANO ROSSANO C.DA TORRE BRUCIATA, SNC 87064

Il progetto attivo in regione si intitola:

Percorsi verso l’Inclusione: Persone, Diritti e Uguaglianza nel Sud Italia

Come candidarsi

Per presentare domanda, è necessario accedere alla piattaforma Domanda on Line (DOL) disponibile su PC, tablet e smartphone all’indirizzo: https://domandaonline.serviziocivile.it.

Documenti e requisiti:

Accedi utilizzando le credenziali SPID .

. Consulta le schede progetto allegate e verifica che il codice sede corrisponda a quella prescelta.

corrisponda a quella prescelta. Per supporto nella compilazione della domanda, visita le nostre sedi o scrivi a inaccalabria@cia.it.

Attenzione: ogni candidato può presentare domanda per un solo progetto.

Condizioni di partecipazione

L’impegno è di 12 mesi, con una suddivisione di 25 ore settimanali (5 giorni lavorativi).