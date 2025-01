Cirò Marina, 26 gennaio 2025 – Oggi è un giorno speciale per Filomena Vetere, conosciuta da tutti come “zia Mena,” che celebra il traguardo straordinario dei 100 anni. Un secolo di vita trascorso all’insegna dell’umiltà e della semplicità, qualità che hanno sempre contraddistinto il suo carattere e che le hanno fatto guadagnare l’affetto di tutta la comunità.

Zia Mena è l’ultima sorella in vita di Vincenzo Vetere, padre del nipote Antonio, che ha voluto omaggiarla con un toccante video pubblicato sui social. Il video, che raccoglie immagini e ricordi della lunga vita di Filomena.

La famiglia Vetere è nota per i forti legami familiari e per i valori tramandati di generazione in generazione. Proprio grazie a zia Mena, che ha rappresentato una figura di riferimento per molti, questi valori hanno continuato a vivere. Il nipote Vincenzo, presidente dell’Associazione Contro il Bullismo Scolastico (ACBS), ricorda con emozione i bei momenti trascorsi con la zia, fatta di gesti semplici e amore autentico.







La festa per il suo centesimo compleanno si preannuncia intima, ma colma di gratitudine per una vita piena e ricca di significato. La comunità di Cirò Marina si unisce alla famiglia Vetere per celebrare un traguardo così importante, augurando a Filomena Vetere tanta salute e serenità per gli anni a venire.

Buon compleanno, zia Mena!