Un traguardo straordinario per un’esistenza altrettanto eccezionale: i cento anni di “nonna” Filomena sono stati celebrati ieri con grande emozione e partecipazione da parte dell’intera comunità.

Il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, ha voluto rendere omaggio alla signora Filomena, partecipando in prima persona alla Santa Messa e ai festeggiamenti organizzati in suo onore. Con parole di profonda stima e affetto, il primo cittadino ha espresso la sua ammirazione per una donna che ha rappresentato un esempio di forza, dedizione e sacrificio.

«Raggiungere il secolo di vita rappresenta un traguardo straordinario, che merita di essere celebrato e festeggiato da tutta la comunità» ha dichiarato il sindaco, sottolineando quanto la signora Filomena abbia vissuto una vita intensa, dedicata alla famiglia e affrontata con determinazione in un’epoca in cui le difficoltà erano all’ordine del giorno.

Filomena è il cuore di una famiglia numerosa e unita: 7 figli, 19 nipoti e ben 29 pronipoti sono il segno tangibile del suo amore e del suo impegno. Nel ricordo dell’amato marito Vincenzo, il sindaco ha voluto sottolineare l’importanza dei valori condivisi dalla coppia, che hanno segnato profondamente la loro vita insieme.

«Lei, signora Filomena, è come una leggera carezza che si appoggia su ogni cuore per trasmettere gioia e amore» ha aggiunto il sindaco, esprimendo la gratitudine della comunità per la sua testimonianza di vita.







I festeggiamenti hanno rappresentato un momento di gioia collettiva, in cui l’intera comunità di Cirò Marina si è stretta intorno a Filomena per celebrarla e augurarle ancora tanta serenità.

Il sindaco Ferrari, a nome dell’amministrazione comunale e della comunità, ha concluso con un messaggio speciale: «Un grazie sentito per l’accoglienza che ci ha riservato e per aver condiviso con noi questo straordinario traguardo. Un augurio speciale da parte mia e da tutta Cirò Marina per il suo centesimo compleanno».

Al termine della giornata, non sono mancati i ringraziamenti da parte della famiglia di Filomena, che ha voluto esprimere la propria gratitudine a tutti coloro che hanno partecipato ai festeggiamenti, rendendo questo traguardo ancora più speciale. Un ringraziamento particolare è stato rivolto a Don Thomas, per la sua toccante celebrazione della Santa Messa, e al sindaco Sergio Ferrari, per la sua presenza e per le emozionanti parole dedicate a “nonna” Filomena.