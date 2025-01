Share on Twitter

Il 26 gennaio 2025, Cirò Marina si è stretta intorno a un evento straordinario: il centesimo compleanno della signora Filomena Vetere, figura amata e rispettata dalla comunità. Questa occasione speciale è stata impreziosita dall’eccellenza della Pasticceria Santa Lucia, che ha giocato un ruolo di primo piano nei festeggiamenti.

Guidata dalla pasticcera Maria Francesca Zucco, la Pasticceria Santa Lucia ha curato nei minimi dettagli il buffet dei dolci, offrendo una selezione di creazioni raffinate che hanno incantato tutti i presenti. Il momento clou è stato senza dubbio la presentazione della maestosa torta celebrativa, una vera opera d’arte realizzata con passione e maestria dallo staff. Questo capolavoro ha concluso i festeggiamenti con un tocco di dolcezza indimenticabile, conquistando il cuore e il palato degli ospiti.

La pasticcera Maria Francesca Zucco ha dichiarato: “È stato un onore per noi contribuire a un evento così importante. Abbiamo messo il massimo impegno per rendere questo giorno ancora più speciale per la signora Filomena e la sua famiglia.”







La Pasticceria Santa Lucia, da anni punto di riferimento a Cirò Marina per la qualità e l’eleganza delle sue creazioni, ha confermato ancora una volta la sua eccellenza, rendendo omaggio alla lunga vita e ai valori della signora Filomena.