Francesco Pio Renda, Medaglia d’Oro al Gran Premio Fidasc 2025 (tiro a piattello)

Inizia bene il 2025 per il giovane Francesco Pio Renda, che colleziona altri successi aggiudicandosi il 1° Gran Premio English Sporting 2025.

Il Gran Premio, valido per la qualificazione ai Mondiali, si è svolto al Centro Federale Fidasc di Campagna il 25 e 26 Gennaio u.s.. Francesco Pio Renda, con la sua giovane età di 16 anni, appartenente alla categoria Junior (da 13 a 20 anni compiuti), sale sul podio più alto nella sua categoria gareggiando con il suo compagno di avventure, un sovrapposto Benelli 828 U Sport cal 12, sponsorizzato dalla Benelli Armi di Urbino.







A questa manifestazione c’è stata la presenza di circa 50 tiratori, di cui 3 tiratori calabresi. La gara è stata impegnativa, con piattelli tecnici e difficili, ma a Francesco ormai questi piattelli non fanno paura. La competizione si è svolta su 100 piattelli, composta da 50 coppiole di piattelli, sia allo sparo che simultanei, di alta difficoltà.

Francesco, dopo l’esperienza in America nel maggio 2024, si riconferma campione nella nostra amata nazione. Questi risultati scaturiscono dalla passione verso la disciplina del tiro a volo, e Francesco si ritiene soddisfatto per il risultato ottenuto.

Da precisare che Francesco Pio partecipa anche alle manifestazioni di Fossa Olimpica, allenato da Ugo Pugliese, e che sabato 25 u.s. sui campi della Silva a Cerchiara di Calabria ha ottenuto un 3° posto, con soli 2 piattelli di distacco dal secondo classificato.

Si spera che nel prossimo campionato ci siano al suo fianco altri giovani calabresi. Attualmente, sono sotto osservazione del responsabile regionale, il coach Enzo Renda, che allena il proprio figlio e coloro che vogliono imparare questa specialità. Enzo, in collaborazione con la moglie Maria Rosaria, entrambi appassionati di armi e tiro, sono proprietari di un Poligono sito a Cirò, dove oltre alla specialità percorso caccia è possibile allenarsi e partecipare a gare di tiro con arma corta, tiro con fucile al fisso e mobile e tiro con carabina a lunga distanza.

Da domani si ripartirà con gli allenamenti per le prossime manifestazioni. Ad maiora semper, augurando sempre gradini più alti per i nostri atleti. Un ringraziamento particolare va alla Benelli Armi di Urbino, alla Fidasc Italia, alla Fidasc Calabria, all’Asd Campo da Tiro Rosa Renda, e a tutti coloro che credono in questi giovani talenti.