Share on Twitter

Share on Facebook

“Inizio d’anno all’insegna della fotografia al Castello di Santa Severina”

Il 25 e 26 gennaio 2025, il Castello di Santa Severina, celebre per il suo patrimonio storico e culturale, ha aperto le porte a due mostre fotografiche che arricchiscono il panorama artistico della regione, dando il via al nuovo anno con eventi significativi che celebrano la fotografia e la valorizzazione del territorio.

La prima esposizione, intitolata “Shukran Tunisia”, è stata inaugurata il 25 gennaio nel salone della scuderia. Curata dal fotografo e light designer Fabrizio Calzetta, la mostra offre uno spunto affascinante per scoprire la Tunisia attraverso gli occhi dell’artista. Le immagini, ricche di luce e colore, raccontano paesaggi, tradizioni e volti di questo paese del Nord Africa, con un’attenzione particolare alla sua cultura e alla sua gente. Il titolo stesso, “Shukran”, che in arabo significa “grazie”, è un tributo alla bellezza e all’ospitalità di una terra che Calzetta ha saputo catturare con sensibilità e profondità.

Il 26 gennaio è stata inaugurata la seconda mostra, “Con gli occhi al cielo”, a cura della Cooperativa Aristippo, ospitata nei saloni nobiliari del Castello. Questa esposizione, del prof. Ilario Principe, ha come tema centrale i soffitti delle chiese e dei palazzi della Calabria. Le fotografie, realizzate da studenti universitari del dipartimento di Ingegneria e Studi umanistici dell’Università della Calabria, offrono uno sguardo inedito su un patrimonio architettonico che spesso sfugge all’attenzione del pubblico, ma che custodisce tesori straordinari di arte e storia. Le immagini esplorano le magnifiche decorazioni e affreschi che adornano le volte e i soffitti di edifici sacri e residenziali, rivelando un aspetto unico e affascinante della regione. Ogni scatto diventa un invito a guardare “con occhi nuovi” verso l’alto, per apprezzare la bellezza nascosta che spesso non vediamo.







ADVERTISEMENT

Durante la serata del 26 gennaio, il Rotary Club di Santa Severina ha consegnato una targa alla Cooperativa Aristippo, riconoscendo il suo impegno nella promozione della cultura e nella gestione più che ventennale relativa al patrimonio artistico del borgo. Un gesto che celebra la professionalità e il ruolo fondamentale di questa cooperativa nella valorizzazione delle tradizioni e delle risorse locali.

Le mostre, che resteranno aperte fino al 30 aprile 2025, rappresentano un’opportunità preziosa per scoprire e apprezzare la ricchezza culturale della Calabria. Questi eventi sono anche parte di un progetto più ampio per la promozione del territorio e dei suoi beni culturali, offrendo ai visitatori un’occasione unica per esplorare la storia, l’arte e le tradizioni della regione.