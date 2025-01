Ponte e strada Provinciale 42: 7 mesi di attesa senza interventi

Sono trascorsi ormai 7 mesi da quando abbiamo sollevato con forza il problema delle condizioni critiche del ponte e della strada Provinciale 42, che collega la SS 106 alla stazione di San Leonardo e ai principali villaggi turistici di Cutro. Nonostante le nostre ripetute segnalazioni e gli appelli per un intervento immediato, siamo profondamente rammaricati nel constatare che ad oggi non è stato fatto nulla per risolvere questa grave problematica.

La situazione del ponte e della strada rimane drammatica: crepe, materiali degradati e una mancanza cronica di manutenzione continuano a rappresentare un rischio gravissimo per la sicurezza dei cittadini e dei tanti turisti che attraversano questa infrastruttura ogni giorno.







Ci amareggia sottolineare che il sindaco di Cutro, che ricopre anche il ruolo di responsabile provinciale della viabilità, non abbia dimostrato l’autorevolezza necessaria per rivendicare il diritto alla sicurezza e alla viabilità della nostra comunità, né come primo cittadino né come consigliere provinciale.

Auspichiamo un intervento immediato e concreto per la messa in sicurezza del ponte e la riqualificazione della strada Provinciale 42. Nei prossimi giorni, insieme al consigliere provinciale del Partito Democratico, Andrea Devona, e a una delegazione del PD, ci recheremo presso gli uffici provinciali competenti per chiedere chiarimenti e verificare che fine abbia fatto il progetto di messa in sicurezza.

La sicurezza dei cittadini e il diritto a una viabilità sicura non possono essere ignorati ulteriormente. Invitiamo le istituzioni competenti a intervenire senza ulteriori ritardi per mettere fine a questa situazione vergognosa.

Cutro merita risposte e azioni concrete.