Si è concluso lo stage Formativo di Dressage con il coach Canio Santomauro lo scorso 10-11-12 Gennaio in concomitanza con la nuova struttura del Centro Ippico De Leo situata a Ciró Marina dove vede 25 Box nuovi,uffici,Club House,2 Campi gara Illuminati,Paddock con Capannine e campo gara da Dressage illuminato.

Lo stage basato sul Dressage ovvero sulla tecnica e l’armonia del cavallo ha visto partecipare 16 Binomi pronti per la loro crescita e quella dei propri cavalli con il Coach Canio Santomauro ed il suo Team

“Sono stati tre giorni basati appunto sulla tecnica e la leggerezza dei nostri allievi e dei loro meravigliosi cavalli ci riferisce l’istruttore De Leo Vincenzo nonché proprietario del Centro Ippico

Questo meraviglioso stage é stato solo l’inizio della nuova apertura di stagione agonistica 2025 in quanto siamo pronti per il 2025 pieno di formazione e di gare ma soprattutto di emozioni continua l’istruttore

I binomi partenti:

Rosati Thomas su Aira

Sorbilli Andrea su Reginella

Bevilacqua AnnaTeresa su Oxana YDV

Minaudo Debora su Tornado YDV

Parrilla Mariangela su Douglas di Cappella

Amodeo Katia su Romero YDV

Cardone Chiara su Tokio di Crimissa

Adorisio Benedetta su Mary

Torchia Simone su Reginetta

Torchia Cecilia Rachele su Lord Gabriel

Colucci Sara su Libeccio

Maria Ludowika su Morosita

Forciniti Luigi su Aira

De Lucia Dalila su Kim

De Leo Francesca su Furia

Ippolito Diana su Fiamma

Ringraziamo i nostri meravigliosi allievi,gli auditori presenti ma soprattutto i meravigliosi cavalli che ci permettono ogni giorno di scoprire questo meraviglioso mondo.