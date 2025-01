In un momento di grande preoccupazione per il nostro territorio, vogliamo esprimere, come Fillea Cgil Calabria, la nostra più ferma condanna nei confronti della criminalità organizzata che continua a colpire e a intimidire gli imprenditori onesti e laboriosi della Calabria. Esprimiamo tutta la nostra solidarietà e la nostra vicinanza all’imprenditore Giuseppe Sammarco, proprietario dell’impresa Icmb di Cirò Marina e presidente provinciale dell’Ance di Crotone, vittima, in meno di 24 ore, di due gravi atti intimidatori e dolosi, uno ha portato alla distruzione di una pala meccanica, e l’altro alla distruzione del vetro di un furgone. Come Fillea Cgil Calabria riteniamo inaccettabile che un imprenditore debba essere costretto ad affrontare simili atti di violenza e intimidazione. Questa spirale di illegalità e paura deve essere fermata, e ci uniamo con forza a tutti coloro che chiedono legalità e sicurezza. La Fillea Cgil Calabria è stata, e lo sarà sempre, a fianco di tutti gli imprenditori che, nonostante le minacce e le difficoltà, continuano a lavorare per il bene della nostra comunità. La lotta per la legalità, la sicurezza e il rispetto del lavoro è una battaglia che dobbiamo combattere insieme. Non possiamo e non dobbiamo rimanere in silenzio di fronte a queste ingiustizie. Come Fillea Cgil Calabria non smetteremo mai di difendere i diritti e la sicurezza di chi lavora e investe nel futuro della Calabria”.







