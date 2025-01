Il gruppo Movimento 5 Stelle di Strongoli fa un appello a tutti gli iscritti, ai simpatizzanti e a chiunque voglia prenderne parte, soprattutto dei paesi vicini: Torre Melissa, Cirò, Rocca di Neto, San Nicola dell’Alto e Casabona, ecc. ecc. Invitiamo tutti a prendere contatto con il gruppo di Strongoli all’indirizzo e-mail “m5sstrongoli@gmail.com” fornito, per concordare azioni comuni che possano creare nuove sinergie e apportare un valore aggiunto al nostro territorio.







ADVERTISEMENT

Il Gruppo di Strongoli mette a disposizione la propria sede, a titolo gratuito, a chiunque ne voglia far parte, non solo per affrontare problematiche locali, ma anche per tutto il territorio circostante. Inoltre, desideriamo informarvi delle diverse iniziative che il M5S sta già portando avanti e che potrebbero non essere ancora note a tutti voi. Tra queste, segnaliamo:

la Scuola di Formazione per intercettare fondi europei ;

; la Scuola di Formazione per intelligenza artificiale, entrambe completamente gratuite.

Vi invitiamo a partecipare attivamente e a contribuire con le vostre idee e proposte per il bene comune del nostro territorio.