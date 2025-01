Share on Twitter

Nella splendida cornice del Castello Carafa di Santa Severina, si è svolta, domenica 26 gennaio 2025, la cerimonia di consegna, da parte del Rotary Club Santa Severina, della targa alla professionalità alla Aristippo Touring Service Soc. Coop., in quanto eccellenza del territorio.

Questo importante riconoscimento è stato dettato dalla straordinaria ed encomiabile attività di service e valorizzazione del territorio che, da decenni, la Cooperativa porta avanti mettendo in risalto le bellezze del luogo, esaltando opere, chiese, monumenti che ne costituiscono un grande patrimonio culturale e dando, in tal modo, grande lustro al borgo!

Dopo i saluti del sindaco di Santa Severina, Lucio Giordano, si sono susseguiti gli interessanti interventi del presidente del club, Pasquale Sestito, del presidente della cooperativa, Luigi Barone, e del fondatore dell’associazione #IoResto, Gianni Pitingolo.

A seguito della consegna della targa, la cerimonia si è conclusa con l’intervento dell’assistente del governatore Distretto 2102, Pietro Pitari.







In occasione di questo prestigioso evento, la Cooperativa ha inaugurato la mostra fotografica “Con gli occhi al cielo” di Ilario Principe.