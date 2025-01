AIAC Crotone: riunione del 3 febbraio per pianificare le iniziative del quadriennio 2024-2028

Il prossimo lunedì 3 febbraio, alle ore 18:30, presso la Sala Riunioni della Sezione LND di Crotone, sita in via A. Manzoni 2, si terrà la riunione dell’Associazione Italiana Allenatori Calcio – Sezione di Crotone, aperta a tutti gli allenatori abilitati della nostra provincia.

La riunione avrà il seguente ordine del giorno:

Risultati Elettorali del Rinnovo Cariche Consiglio Direttivo dello scorso 07/12/2024

del Rinnovo Cariche Consiglio Direttivo dello scorso Programmazione Iniziative anno 2025

Campagna Associativa AIAC 2025

Varie ed eventuali

Visto l’importanza della riunione, si invitano tutti gli allenatori abilitati a partecipare attivamente, poiché sarà un’occasione fondamentale per programmare le iniziative non solo per il prossimo anno, ma per l’intero quadriennio.







ADVERTISEMENT

Si ringrazia la Sezione LND di Crotone, nella persona del Delegato Provinciale Silvio Comito, per l’ospitalità ricevuta sia per questa riunione che per i futuri incontri.

Il Consiglio Direttivo Eletto Quadriennio 2024-2028