Il Ministero del Turismo ha pubblicato in queste ore il bando per l’esame di abilitazione nazionale delle guide turistiche.

“Si tratta di una figura fondamentale per l’industria del settore” – afferma l’assessore al Turismo della Regione Calabria, Giovanni Calabrese – “perché, prima di raccontare un posto, un’opera d’arte, la storia di un luogo, è necessario conoscerlo in profondità, per poter trasmettere non solo informazioni reperibili ovunque attraverso le nuove tecnologie, ma anche per far appassionare i viaggiatori e accompagnarli in un’esperienza positiva alla scoperta dei territori e, principalmente, alla conoscenza della cultura e delle tradizioni locali.”