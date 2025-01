Cirò – E’ stato presentato venerdi scorso nella casa del comune, la presentazione dell’ultimo lavoro : ”Ritorno a Psycro’” della scrittrice Orsola Siciliani, in una sala consiliare gremita. Un romanzo che si legge tutto in un fiato, uno spaccato tra presente e futuro e ritorno ai luoghi antichi della fanciullezza, ricchi di profumi, di ricordi , di memorie affidate alla protagonista del racconto. A moderare l’incontro la Dirigente Scolastica Maria Caligiuri, a fare da padrone di casa il sindaco Mario Sculco. E’ intervenuto il presidente della Pro-Loco di Cirò Niki De Franco.

“Ringrazio il sindaco per aver permesso la presentazione del mio libro in un luogo istituzionale come è la sala consiliare -motivo per me di orgoglio- ha detto l’autrice Orsola Siciliani. Questo lavoro è nato dall’amore verso il mio paese di nascita, al quale mi legano tanti ricordi- prosegue la scrittrice- attraverso il racconto di una ragazzina, ormai adulta, la protagonista ritrova il senso di appartenenza riscoprendo il significato della sua vita”. E ancora: ”Racconta la sua terra, le sue origini millenarie, i suoi figli illustri, il castello, i suoi cieli, le sue viuzze, i suoi profumi.

Il mio lavoro di insegnante a stretto contatto con studenti adolescenti,-prosegue- mi ha dato l’opportunità di entrare nel loro vissuto e di e di conoscere le problematiche, i loro disagi, i loro punti di forza ma anche la loro fragilità. Oggi -prosegue la scrittrice- i giovani navigano nel vasto scenario di informazioni che caratterizzano il mondo digitale. Ma accanto alla ricchezza di contenuti forniti da internet non va dimenticato il pericolo a cui molti giovani si espongono. Ho rivolto la mia attenzione in questo libro ai giovani -una risorsa da investire per progettare il futuro – ha concluso la docente- con l’obiettivo di stimolare le loro riflessioni e contribuire a prospettare loro la possibilità di utilizzare la rete in modo consapevole, trasformando le sfide in opportunità”.







“Un bellissimo momento di condivisione e di riflessione per la nostra comunità, per i giovani- ha detto il presidente della Pro-Loco-, un tassello importante per noi che ci occupiamo di valorizzare il territorio. Oggi tra i giovani si registra un cambio di tendenza, -prosegue-preferiscono rimanere nel proprio territorio, per questo abbiamo bisogno di riferimenti, nuovi spunti di riflessione che possano accogliere le sfide per il futuro dei ragazzi”. “Questo è un alto momento culturale- ha detto il sindaco Sculco- che ci riempie di orgoglio ci rende felice e soddisfatti, una scrittrice dalla forte personalità che ha saputo in questo lavoro far emergere la bellezza dei ricordi del nostro splendido borgo”.

Il racconto dedicato al viaggio della vita è intriso di ricordi visto con gli occhi di una donna che rievoca l’infanzia e il legame profondo con il suo paese natale ma anche di consapevolezza crescita e speranza, per trasformare le sfide del presente in opportunità per il futuro.” Orsola Siciliani ci conduce in un viaggio emotivo, esplorando i temi della memoria, dell’identità e della ricerca di sé. Sono affrontati temi universali come il senso di appartenenza e delle relazioni umane che rendono la storia non solo personale ma collettiva. Il libro invita alla riflessione e parla al cuore e riesce a creare un ritmo che mantiene alta l’attenzione .Forte l’amore per i luoghi d’origine, descritti con minuzia di particolari. La serata ha visto l’intrattenimento musicale di Giulia Carella.