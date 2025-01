Share on Twitter

Nella giornata odierna, il Garante Comunale dei Detenuti, avv. Federico Ferraro, ha fatto visita al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Crotone, nella persona del presidente, avv. Salvatore Rocca, alla presenza dei referenti del Movimento Forense di Crotone.

Con l’occasione della visita di saluto, l’avv. Ferraro ha effettuato la consegna di alcune pubblicazioni giuridiche di cui è autore, edite nel corso degli anni: un volume di diritto comunitario e un altro di diritto penale internazionale, che rimarranno nella biblioteca del COA di Crotone.

Nei giorni scorsi, il Garante Comunale Ferraro ha, altresì, concluso gli incontri istituzionali con i vertici militari locali:







il Comandante Provinciale della Guardia di Finanza , Col. Davide Masucci

, Col. Davide Masucci il Comandante della Capitaneria di Porto , C.V. Domenico Morello

, C.V. Domenico Morello il Comandante Provinciale dei Carabinieri , Col. Raffaele Giovinazzo

, Col. Raffaele Giovinazzo il Questore di Crotone, dott. Renato Panvino

Il Garante Comunale ha voluto sottolineare l’importanza della sinergia istituzionale con l’autorità giudiziaria, militare e civile, per attenzionare il delicato tema della dignità umana, delle restrizioni alle libertà fondamentali e del rispetto della vita umana in carcere e in tutti i luoghi di restrizione della libertà personale.

L’avv. Ferraro ha riscontrato grande attenzione e umanità nei vertici delle forze dell’ordine, con uno spirito di apertura verso le varie problematiche inerenti il mondo carcerario.