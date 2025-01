Giancarlo Affatato annuncia la nascita di un nuovo movimento politico ispirato alla Dottrina Sociale della Chiesa

Giancarlo Affatato, architetto di fama internazionale, Ceo e presidente di diverse S.p.A., ha deciso di impegnarsi in prima persona per contribuire al sistema Italia, mettendo al centro della sua azione politica i valori della Dottrina Sociale della Chiesa.

Affatato racconta che l’idea di dare vita a una nuova formazione politica è nata dall’incontro con Monsignor Gianni Fusco, docente presso l’Università LUMSA, avvocato della Rota Romana e assistente ecclesiastico nazionale dell’UCID. Insieme a Fusco, ha creato un Laboratorio chiamato Forum, che si trasformerà, a marzo, in un vero e proprio partito. L’obiettivo è quello di riportare gli elettori alle urne e di creare un movimento che risponda alle esigenze della popolazione, in particolare dei soggetti più fragili.

Affatato, forte dell’esperienza maturata con l’Associazione Futuro Italia, ha lavorato con impegno in questi mesi per mettere insieme le migliori forze del Paese. “Abbiamo organizzato eventi in diverse città italiane e i riscontri sono stati decisamente positivi”, spiega. “Le persone avvertono il bisogno di credere nuovamente nella politica, di trovare soluzioni a problemi reali che colpiscono milioni di famiglie. Mi riferisco alla gestione degli anziani lungodegenti, delle persone diversamente abili, ma anche alla precarietà del lavoro che impedisce ai giovani di progettare un futuro stabile, e alla gestione delle carceri. Uno degli obiettivi principali è ridurre le incertezze che tanti italiani sono costretti a vivere quotidianamente”.

Affatato esclude categoricamente l’intenzione di cercare consensi tra i partiti già esistenti, come Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia o Pd. Il suo scopo è invece rivolgersi a una vasta fascia di cittadini, tra cui giovani, anziani e donne, lontani dalla politica tradizionale, per capire le ragioni per cui molti italiani non partecipano più al voto, non riconoscendo nei partiti attuali le risposte ai propri bisogni.







L’imprenditore e architetto è chiaro anche sulla sua posizione rispetto alla Democrazia Cristiana: “Non intendiamo ricostruire quella realtà. La Democrazia Cristiana ha avuto il suo ruolo fondamentale nel ricostruire l’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale, ma oggi siamo in un’epoca completamente diversa. Siamo favorevoli a rispettare e applicare il pensiero che quella forza politica ha portato, ma il nostro movimento vuole concentrarsi su valori che sono imperituri e che, da sempre, hanno supportato le persone, come quelli contenuti nella Dottrina Sociale della Chiesa”.

Tra i temi che il nuovo movimento intende affrontare ci sono quelli legati alla sanità, al sociale e all’istruzione, questioni di estrema attualità che influenzano profondamente la vita quotidiana dei cittadini. Affatato sottolinea che, sebbene la società e la comunicazione siano cambiate, i valori fondamentali che guideranno il suo movimento rimangono saldi e centrati sull’aiuto a chi è più vulnerabile.