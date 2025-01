Mesoraca – “Ripristino riscaldamento al Liceo di Mesoraca dopo la protesta degli alunni dei giorni scorsi: da ordinaria amministrazione ad impresa epica”- scrive in una nota il gruppo di opposizione del consiglio comunale. “È positivo che il problema del riscaldamento al Liceo di Mesoraca sia stato finalmente risolto”, prosegue la nota- ma c’è da dire che la situazione non era affatto un’imprevedibile emergenza.

Il vero problema, infatti, era semplicemente la mancanza di gasolio per il funzionamento della caldaia, una questione che avrebbe potuto essere facilmente anticipata con un po’ di attenzione”. E ancora si legge: ”La domanda che sorge spontanea è perché è stato necessario arrivare a questo punto? Non sarebbe stato più sensato gestire la situazione prima che degenerasse in una protesta degli studenti, in critiche da parte del PD di Mesoraca e nell’intervento del gruppo consiliare di minoranza? Sembra che solo sotto la pressione di queste sollecitazioni qualcuno si sia finalmente “scomodato” per risolvere un problema che, tutto sommato, era facilmente prevedibile e risolvibile in tempi brevi”.







ADVERTISEMENT

La retorica che presenta questo intervento come una sorta di “mission impossible” prosegue ila minoranza- appare quindi piuttosto fuori luogo. In fondo, si trattava solo di rifornire una caldaia di gasolio – niente di particolarmente complicato. Invece di celebrare un intervento che sarebbe dovuto essere una routine, sarebbe stato più opportuno gestire la questione in anticipo, evitando il clamore mediatico e la tensione che si è venuta a creare. “Speriamo che, in futuro, conclude la nota dell’opposizione- le istituzioni possano lavorare con maggiore prevenzione, così da non dover dipendere sempre dalle pressioni esterne per risolvere questioni che dovrebbero essere parte di una gestione ordinaria e preventiva”.