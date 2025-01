Nasce l’associazione “Punto Omega” all’Università della Calabria.

Punto di riferimento, punto di incontro, punto di partenza e d’arrivo. Ispirati dalla teoria di Pierre Teilhard de Chardin e degli studiosi a lui successivi, vogliamo intendere il punto Omega come la meta di un viaggio di trasformazione, crescita e realizzazione, a cui far tendere le nostre aspettative e i nostri sogni.

Nasciamo per creare opportunità e iniziative. Inclusività, rinnovamento, dialogo e concretezza sono i pilastri sui quali si fonda la nostra visione. Vogliamo far crescere la nostra Università e il nostro territorio, affinché chiunque possa trovare in noi un punto saldo e un gruppo che lo supporti nel proprio percorso di vita, creandone uno comune. Costruiremo uno spazio aperto, in cui la condivisione di idee e risorse sia il motore del cambiamento. Punto Omega rappresenta il luogo in cui crescere insieme e trasformare il sapere e l’impegno in un progetto comune.







Creeremo insieme “una strada verso il futuro”, motivo per cui abbiamo scelto questa frase come motto, che si rispecchia perfettamente anche nella scelta dei colori sociali e del simbolo: Verde – speranza, rinascita e visione futura sostenibile;

Omega – fine e nuovo inizio.

L’associazione nasce da un’iniziativa di numerosissimi rappresentanti ed ex-rappresentanti in seno a, quasi, tutti gli organi dei vari dipartimenti dell’Ateneo. È, inoltre, presieduta da Riccardo Latella, studente da anni in seno al Consiglio d’Amministrazione dell’Ateneo, massimo organo di guida dell’Università.

La nostra priorità sarà, come già dimostrato dai protagonisti di questa nuova esperienza, il supporto quotidiano agli studenti dell’Unical, con particolare attenzione all’aspetto psicologico, ma ci concentreremo anche nella realizzazione di eventi o attività per la promozione sociale e dello sport, mettendo in campo numerose iniziative che aiutino la nostra comunità a proiettarsi nel mondo esterno al Campus. Workshop, seminari, incontri e convenzioni con aziende o professionisti del territorio saranno per noi un focus importantissimo.

Saremo il punto di riferimento per chi vuole crescere, imparare ma, soprattutto, per chi vuole realizzarsi con merito e impegno, difendendo la libertà di essere sé stessi. Desideriamo essere il punto d’incontro attraverso cui l’intera comunità accademica e territoriale possa scambiare conoscenze, valori e visioni per raggiungere ambiziosi obiettivi comuni. Saremo il punto di partenza per chi aspira a sviluppare i propri talenti e ottenere il meglio per sé e per la società, fino a raggiungere il punto d’arrivo in cui l’eccellenza accademica, sociale e culturale troveranno il loro massimo compimento. Siamo punto OMEGA, pronti a costruire una strada verso il futuro radioso della nostra terra con chiunque la abbia realmente a cuore.