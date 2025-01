Una lunga scia positiva di successi nei campionati giovanili della Pallavolo Crotone per le squadre guidate da mister Antonio Muto.

Il gruppo delle “sirenette” si impone in testa alle classifiche Under 18, Under 16 e Under 14.

Un progetto ambizioso e coraggioso della società Pallavolo Crotone che si concretizza nei risultati ottenuti in ambito giovanile nei rispettivi campionati.

Si raccolgono, dunque, i frutti dell’esperienza maturata nei campionati di serie, giocati parallelamente, dove sia la squadra di Prima Divisione che la squadra di Serie D sono le più giovani del campionato.

Adesso testa alle fasi di semifinali e finali, dove bisognerà raccogliere l'esperienza di un'intera stagione e metterla a frutto.







Mister Muto: “Si continua questo percorso di crescita che sta restituendo tanto orgoglio all’impegno profuso da tutti: società, tecnici e atlete.

Non è semplice competere con squadre esperte nei campionati di Serie D e Prima Divisione e magari accettare qualche sconfitta di troppo, ma serve l’intelligenza e il coraggio di capire che quelle “sconfitte”, in realtà, si chiamano esperienza, che poi si mette in pratica nei campionati giovanili di riferimento.

Questa è la strategia che punta sulla crescita dei nostri ragazzi e che ci ha portato ad essere tra i primi della classe in ogni categoria.”