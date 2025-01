Share on Twitter

Si è tenuto il 27 Gennaio 2025, presso l’Istituto Alcmeone il dibattito-convegno Giovanni Palatucci morire a 36 anni per salvare 5.000 Ebrei, organizzato dall’Associazione:

“ Amici di Crotone di Giovanni Palatucci “ nell’occasione vari interventi tra cui la Dott.ssa Anna Iannone Dirigente dell’ Istituto omonimo che ha salutato i presenti e ringraziando gli studenti ed i Professori che hanno curato i lavori mentre il Presidente Cav. Vincenzo Costa , ha sottolineato l’importanza di simili iniziative per rafforzare la fiducia verso i più deboli, ponendo in primis l’amore rispetto verso le categorie più disagiate.

La Prof.ssa Maria Stella Sisia ha moderato l’evento e reso acceso il dibattito.

Sono intervenuti inoltre Filippo Sestito del CSV Calabria Centro che ha lodato l’iniziativa da portare sempre avanti negli anni successivi di seguito Don Ezio Limina cui ha descritto l’uomo Palatucci che ha dato la vita per il prossimo.

Padre Giovanni della Chiesa Ortodossa di Crotone ha rivolto i saluti dei propri fedeli rimarcando i valori cristiani ed il rispetto per il prossimo.







Presente Il Dr. Leonida Marseglia ( Vice Questore di Crotone ) il quale ha rivolto i saluti del Questore assente per motivi di saluti, consegnando le Targhe del Maestro Orafo Michele Affidato ai vincitori della XI Borsa di Studio, assieme alla Iannone ed a Costa i quali hanno assegnato gli Attestati di premiazione.

Presenti inoltre il Maggiore Pozzebon Comandante Compagnia Carabinieri di Crotone, il Tenente Biagio Alicandro della Guardia di Finanza, il Tenente di Vascello Alessio Fiorentino della Capitaneria di Porto, il vice comandante dei Vigili del Fuoco Benvenuto Francesco Vincenzo e l’Ispettore Pasquale Luzzero in sostituzione del Comandante Ing. Summa, Pasquale Fusella dell’ Associazione Aeronautica e Giuseppe Ferdinando Calendini dell’Associazione Amici Piumati in Pensione, il Prof. Giuseppe Perpiglia ins. In quiescenza e tanti soci della Palatucci oltre ad alcuni genitori degli studenti.

Sono susseguite delle slide sulle origini ed operato di Palatucci con intermezzi musicali. Inoltre un minuto di silenzio ha reso mesta la cerimonia seguita dall’Inno di Mameli suonato dagli studenti dell’Alcmeone. Per concludere sono stati proiettati i video e composizioni dei lavori svolti, per i quali un meticoloso aiuto è stato dato dai Docenti.

Sono risultati vincitori della XI Borsa di Studio a Ricordo di Giovanni Palatucci:

Antonio Grillo della classe III A ( con lavoro di gruppo ) Paolo Pantisano della classe III D ( con lavoro di gruppo )

A cui verranno assegnati euro (Duecentocinquanta) cadauno una tantum, in regola con gli studi entro il 31 Maggio 2025 nel 116° Anniversario della nascita di Giovanni Palatucci.

Alla fine della cerimonia è stato piantumato un albero nel giardino antistante la scuola per ricordare tutte le vittime dell’Olocausto.