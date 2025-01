Share on Twitter

Conferenza dei servizi sulla bonifica dell’ex area industriale di Crotone: ribadita la necessità di smaltire i rifiuti pericolosi fuori regione

Nella mattina del 28 gennaio si è tenuta a Roma, presso il Ministero dell’Ambiente, la conferenza dei servizi sulla bonifica dell’ex area industriale di Crotone. Nel corso della riunione si è discusso della revisione del decreto direttoriale del primo agosto 2024 e, a tal proposito, la Provincia di Crotone, il Comune di Crotone e la Regione Calabria hanno ribadito con determinazione la loro posizione: i rifiuti pericolosi delle ex discariche a mare devono essere smaltiti fuori regione, come previsto dal POB Fase 2.

A Roma, a rappresentare il territorio, erano presenti il Presidente della Provincia di Crotone Sergio Ferrari, il Vice Presidente Fabio Manica, il Sindaco di Crotone Vincenzo Voce e la Regione Calabria, collegata da remoto.







“Abbiamo appena concluso la conferenza dei servizi al Ministero a Roma” – ha dichiarato il Presidente Sergio Ferrari – “e siamo molto soddisfatti dell’esito dell’incontro. Dopo aver espresso le nostre posizioni con chiarezza, il risultato è quello auspicato: ovvero, la sospensione – da parte del Ministero dell’Ambiente – del deposito temporaneo D15, l’avvio della bonifica per i rifiuti non pericolosi e la conseguente permanenza del vincolo PAUR, in attesa di nuove considerazioni”.

Questo si prefigura come un importante risultato per il territorio, raggiunto insieme al Comune di Crotone e alla Regione Calabria. Un ulteriore invito è rivolto a Eni Rewind affinché proceda, celermente, al trasferimento dei rifiuti pericolosi all’estero.