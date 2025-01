Domenica 26 gennaio c.a., l’A.N.I.O.C. (Associazione Nazionale Insigniti Onorificenze Cavalleresche), delegazione provinciale di Crotone, ha organizzato una Santa Messa solenne in onore e a ricordo di tutti gli ex internati nei campi di concentramento e di sterminio nazisti.

La delegazione dell’A.N.I.O.C. era composta dal Cav. Giuseppe Crea, delegato provinciale di Crotone e coordinatore Regione della Calabria, dal Cav. Francesco Saverio Scicchitano, segretario provinciale e regionale, dal Cav. Ugo Ranieri, dal Cav. Salvatore Tripodi e da altri Soci.

Domenica 26 gennaio, alle ore 11:00, si è tenuta la solenne Santa Messa, celebrata dal reverendo don Girolamo Ronzoni. La celebrazione è stata animata dal coro dei ragazzi del catechismo della parrocchia.

Il parroco, accompagnato dalla Dama Michelina De Franco, dal Socio Ornella Elena Perziano, dal Socio Rosanna De Santis, dal Socio Giovanni Scicchitano, dal Comm. Vincenzo Astorino, dal Cav. Pilade Liotti e dal Cav. Carlo Luigi Crea, con il mantello e il labaro dell’associazione, ha percorso in processione l’esterno della Chiesa e la navata centrale fino all’altare.

Il parroco ha ringraziato l’associazione A.N.I.O.C. per la Santa Messa che organizza ogni anno in onore e in ricordo di tutte le persone internate nei campi di concentramento e di sterminio nazisti.







Nell’omelia dedicata agli ex internati e alla pace nel mondo, il parroco ha ricordato a tutti, e in modo particolare ai ragazzi del catechismo, che nei campi nazisti furono sterminate sei milioni di persone, tra cui un milione e mezzo di bambini. Ha poi spiegato che, per avere la pace nel mondo, bisogna amare come il nostro Buon Dio ama noi, e non odiare come i nazisti e come coloro che vogliono le guerre per distruggere i popoli. Successivamente, ha interrogato i ragazzi, che hanno risposto sull’amore, sull’odio e sui campi di concentramento nazisti, ricordando il diario di Anna Frank, ragazza internata e morta di tifo in un campo di concentramento in Germania.

Alla fine della Santa Messa, il Socio Ornella Elena Perziano, figlia dell’ex internato Giuseppe Perziano, ha letto la preghiera dell’Internato.

Alla celebrazione erano presenti: