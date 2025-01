L’Istituto Pertini-Santoni rinnova il Progetto “Impara a Gestire il tuo Denaro” per le nuove classi

Dopo l’esperienza fatta nell’anno scolastico 2023-2024, l’Istituto Pertini-Santoni ha scelto di rinnovare la proposta della Fondazione Antiusura Zaccheo di Crotone per erogare a nuove classi il Progetto “Impara a Gestire il tuo Denaro”.

Nel corrente anno scolastico, gli alunni della 3 A e 3 B avranno la possibilità di conoscere i vari strumenti finanziari per l’accesso alle linee di credito e al risparmio, ed in particolare capiranno gli errori da evitare per non cadere nelle trappole del ricorso all’usura o al gioco d’azzardo.

Il presidente della Fondazione Zaccheo, Dom Giovanni Barbara, ringrazia la dirigente dott.ssa Annamaria Maltese e la responsabile dei progetti scuola dott.ssa Matilde Crugliano per “l’apprezzamento del lavoro svolto e per aver riconosciuto l’importanza dei contenuti del progetto, avendo deciso di riproporlo a nuovi studenti”.







È desiderio della Fondazione Antiusura Zaccheo di Crotone concludere il progetto invitando tutti i dirigenti delle scuole di secondo grado della provincia di Crotone al Pertini-Santoni, insieme con il nuovo vescovo di Crotone, ormai prossimo ad essere ordinato.

