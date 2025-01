Nei campionati Under 18 femminile e Under 19 maschile si sta per arrivare in fondo al percorso della prima fase territoriale.

Le ragazze di mister Antonio Muto, dopo un ottimo percorso, chiudono il girone A davanti a Stella Azzurra CZ Olvi e Magna Grecia CZ.



Prima vittoria della semifinale territoriale contro la Squadra di Pepea Volley giocata a Soverato e conclusa con uno schiacciante 3/0 grazie agli attacchi incisivi del capitano Letizia Dibartolo e alla puntuale regia affidata a Marisol Tucci.

Ci prepariamo per il ritorno previsto martedì 4 ore 17:30 in casa, presso la palestra del IV Circolo.



L’eventuale accesso alla finale territoriale garantirà l’accesso alla fase regionale, che rappresenta l’obiettivo minimo stagionale di questo gruppo che, per maturare esperienze di livello, sta disputando anche il campionato di serie D.

Stesso percorso per i Tritoni dell’Under 19, che dopo aver sbaragliato la concorrenza del girone, vincendo tutte le gare, portano a conclusione la semifinale di andata contro Pianopoli con un pesante 3/0.



Si gioca il ritorno lunedì 3 ore 19:30 in casa, presso la palestra del IV Circolo.



La squadra, capitanata da Andrea Asteriti, in crescita esponenziale, cerca una finale territoriale e successivamente quella regionale, che sarebbe la ciliegina sulla torta di un movimento maschile giovanile tornato ad altissimo livello in pochissimo tempo, grazie anche al percorso di maturazione che sta avvenendo nel campionato di serie C, dove si occupano i piani alti della classifica.







