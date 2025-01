La Volley Cirò Marina si impone con un netto 3-0 (25-15/25-8/25-15) contro la Mammina Avolio Castrovillari, chiudendo così la prima fase del Campionato di Serie C Femminile da imbattuta tra le mura amiche. Una vittoria che non lascia spazio a discussioni, con la squadra di mister Stara che domina l’intero incontro, mostrando grande qualità e determinazione in ogni momento del match.

La partita inizia subito in discesa per le padrone di casa. Un ottimo servizio di Lettieri, che conquista ben tre ace, mette subito in difficoltà la ricezione avversaria e permette alla Volley Cirò Marina di portarsi sul 6-0, costringendo il Castrovillari a chiamare il primo time-out. Al ritorno in campo, le padrone di casa non abbassano il ritmo, con Sposato e Carluccio protagoniste sia in attacco che a muro. Nonostante una timida reazione delle ragazze del Pollino, il vantaggio aumenta e il set si chiude con un altro ace di Lettieri, fissando il punteggio sul 25-15.

Nel secondo set, la Volley Cirò Marina accelera ulteriormente. De Rose si rivela fondamentale in difesa e in ricezione, dando la possibilità alla regista Cannestracci di orchestrare al meglio il gioco. Il gioco impostato coinvolge tutte le attaccanti e i benefici si vedono subito; il punteggio sale rapidamente sul 16-4. Anche con il cambio in campo con l’ingresso di Restuccia per Vella, il divario continua ad aumentare, con Carluccio che chiude il set con tre attacchi consecutivi, fissando il punteggio sul 25-8.

Nel terzo set la Volley Cirò Marina parte forte come negli altri due, con Cannestracci al servizio che continua a mettere in difficoltà il Castrovillari. Malena e Sposato attaccano con precisione e potenza, portando la squadra sul 14-9. Vella, protagonista con ben tre muri punto consecutivi, allunga il vantaggio a 17-9. Nonostante un tentativo di rientro delle avversarie, la difesa solida di De Rose e Lettieri neutralizza ogni attacco, consentendo alle padrone di casa, con i muri vincenti di Restuccia, di chiudere il set e il match sul 25-15.







ADVERTISEMENT

Con questa vittoria, la Volley Cirò Marina consolida il primo posto nel girone e mantiene un punto di vantaggio sulla fortissima Pallavolo Paola, squadra costruita per vincere il campionato e tornare immediatamente in Serie B. La prossima e ultima partita della prima fase si preannuncia decisiva con lo scontro al vertice che si giocherà in trasferta.

Capitan Malena ha così commentato:

“Andiamo a Paola consapevoli delle nostre qualità senza alcun obbligo di risultato. Affronteremo la squadra che da tutti gli addetti ai lavori è considerata la più attrezzata a vincere il campionato. Io e le mie compagne daremo tutto per non rendere vita facile alle avversarie.”

La Volley Cirò Marina è pronta per l’ultimo, fondamentale scontro prima dei play-off. Con una squadra così in forma e determinata, ogni risultato è ancora possibile.