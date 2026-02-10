Il primo concorso internazionale dedicato al gelato al bergamotto di Reggio Calabria debutta a Stoccarda con un successo che supera ogni aspettativa. Nell’ambito di Gelatissimo, una delle fiere europee più importanti per il mondo della gelateria, il frutto simbolo dello Stretto conquista pubblico, giuria e professionisti del settore, confermandosi ambasciatore d’eccellenza del territorio reggino.

La competizione, organizzata con il contributo e la presenza più che attiva di Conpait, ha visto sfidarsi maestri gelatieri provenienti da diversi Paesi, tutti chiamati a interpretare il bergamotto in chiave creativa e contemporanea. Il risultato è stato un trionfo di profumi, tecniche e sensibilità diverse, unite però da un unico filo conduttore: l’esaltazione dell’oro verde di Reggio Calabria.

A conquistare il gradino più alto del podio è stata Isabelle Voigt, premiata per un gelato capace di unire equilibrio aromatico, struttura impeccabile e una valorizzazione autentica della materia prima. Secondo posto per Gino De Angelis, che ha convinto con una proposta intensa e raffinata. Terza posizione per Giovanni Finamore, autore di un gelato elegante e tecnicamente impeccabile.

La presenza di Conpait, rappresentata dal presidente Angelo Musolino e da diversi associati giunti in Germania per l’evento, non si è limitata al concorso: l’associazione è stata protagonista per tutta la durata di Gelatissimo, con dimostrazioni, incontri e momenti di confronto che hanno contribuito a diffondere la cultura del gelato artigianale italiano e, soprattutto, a raccontare al pubblico internazionale la storia e il valore del bergamotto reggino.

Il verdetto finale conferma ciò che i calabresi sanno da sempre: il bergamotto di Reggio Calabria sa conquistare tutti, ovunque vada. E a Stoccarda, ancora una volta, ha brillato come simbolo di identità, qualità e creatività.