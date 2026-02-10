Si è svolta nella Sala Consiliare “Falcone e Borsellino” la conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2026 della BPER Crotone International Carnival Race, uno degli eventi velici più attesi e prestigiosi del panorama nazionale e internazionale della vela che si terrà dal 13 al 17 febbraio.

Alla conferenza hanno preso parte il sindaco di Crotone Vincenzo Voce, il presidente della Provincia Fabio Manica l’assessore allo Sport Luca Bossi, il presidente del Club Velico Crotone Gianluca Ruperto, il responsabile Direzione Mezzogiorno di BPER Banca Salvatore Pulignano, il comandante della Capitaneria di Porto Domenico Morello a testimonianza di una sinergia sempre più forte tra istituzioni, sport e partner privati.

Presente alla conferenza stampa don Francesco Spatola, che ha portato i saluti dell’arcivescovo mons. Torriani, sottolineando come la BPER Crotone International Carnival Race rappresenti anche un’importante occasione educativa: un evento capace di trasmettere ai giovani valori fondamentali come il rispetto delle regole, il lavoro di squadra, la solidarietà contribuendo alla loro crescita umana e sociale oltre che sportiva.

Un evento che cresce anno dopo anno, confermandosi non solo come una grande competizione sportiva, ma anche come un importante volano di promozione turistica, culturale ed economica per il territorio.

A gareggiare nello “Stadio del Vento” di Crotone, ormai punto di riferimento per la vela internazionale, saranno 250 atleti provenienti dall’Italia e dall’estero, rendendo la manifestazione un autentico crocevia di sport e culture.

Saranno centinatia le presenze complessive in città tra atleti, tecnici e accompagnatori.

Le regate prenderanno il via venerdì 13 febbraio e si concluderanno martedì 17 febbraio 2026.

E a testimoniare la crescita del movimento velico a Crotone l’annuncio da parte del presidente del Club Velico Ruperto dell’assegnazione dei campionati europei nel 2028 oltre al campionato italiano che si terrà già dal prossimo marzo.

Come da tradizione, accanto alle competizioni sportive, il programma si arricchisce di numerosi eventi collaterali pensati per coinvolgere cittadini, famiglie e visitatori.

Il calendario degli appuntamenti è stato presentato dalla event manager Catia Carabotti

Il calendario si aprirà venerdì 13 febbraio alle ore 17.00 con la Carnival Parade, con partenza da piazza Berlinguer e sfilata fino al Porto Vecchio.

Sabato 14 febbraio, in mattinata, al Museo di Pitagora saranno visitabili le mostre: “Fotcienza20”, un viaggio tra scienza, arte e innovazione; “Collezione Processi”, mostra di arte contemporanea; “Pitagora docet”, mostra permanente con le opere degli artisti premiati con il Premio Pitagora; e “Ludomatica”, mostra interattiva dedicata alla matematica.

Nel pomeriggio, alle ore 17.00, in via Vittorio Veneto si terrà la sfilata delle maschere con show di magia.

In serata, alle ore 21.00, presso Mara Vinarte, appuntamento con “Eyes Wide Shut”, cena in maschera.

Domenica 15 febbraio, a partire dalle ore 10.30 sul lungomare, spazio alla sfilata delle maschere, stand musicali, show delle bolle, mini parco gonfiabili e spettacoli di magia.

Lunedì 16 febbraio, alle ore 10.30, presso il Liceo Scientifico “Filolao”, si svolgerà il convegno “Facciamo Pace”, a cura dell’Università della Magna Grecia. Nel pomeriggio, alle ore 17.00, presso il Club Velico Crotone, spettacolo di animazione.

Gran finale martedì 17 febbraio alle ore 15.00 con la cerimonia di premiazione e chiusura della BPER Crotone International Carnival Race 2026.

Un’edizione che si preannuncia ricca di sport, spettacolo e partecipazione, capace di confermare Crotone come capitale del vento e della grande vela internazionale

Il sindaco Voce, ha sottolineato l’importanza strategica dell’evento per la città: “la BPER Crotone International Carnival Race è molto più di una manifestazione sportiva: è un appuntamento che racconta l’identità della nostra città, la sua vocazione e la capacità di accogliere eventi di livello internazionale. È un’occasione preziosa di promozione del territorio e di crescita economica e turistica”

[vc_column_text] [/vc_column_text] ADVERTISEMENT

Il presidente della Provincia Manica ha evidenziato il valore della sinergia tra i diversi attori coinvolti: “questo evento dimostra come il lavoro di squadra produca risultati concreti. La Carnival Race rappresenta un modello di collaborazione che unisce sport, spettacolo e partecipazione, generando ricadute positive per la comunità”

L’assessore allo Sport, Luca Bossi, ha rimarcato il ruolo centrale dello sport come motore di sviluppo: “investire nello sport significa investire nel futuro. La Carnival Race è un’eccellenza del nostro calendario sportivo e un’occasione straordinaria per avvicinare i giovani alla vela, ai valori dello sport e al rispetto del mare, valorizzando al contempo lo ‘Stadio del Vento’ come scenario ideale per grandi competizioni”

Il presidente del Club Velico Crotone, Gianluca Ruperto, ha espresso soddisfazione per la crescita costante della manifestazione “siamo orgogliosi di vedere questo evento crescere anno dopo anno. Il lavoro del Club Velico, dei volontari e dei partner ha permesso di costruire una regata riconosciuta e apprezzata a livello internazionale. Crotone offre condizioni uniche per la vela e la Carnival Race ne è la migliore espressione”

Il comandante della Capitaneria di Porto Domenico Morello, ha confermato il pieno supporto all’evento: “la BPER Crotone International Carnival Race rappresenta un appuntamento di grande rilievo non solo sportivo ma anche per la sicurezza e la valorizzazione del mare. La Capitaneria di Porto garantirà, come sempre, la massima collaborazione affinché le regate si svolgano in totale sicurezza”

Il responsabile della Direzione Mezzogiorno di BPER Banca, Salvatore Pulignano, ha ribadito l’impegno dell’istituto a sostegno del territorio: “per BPER Banca sostenere la Crotone International Carnival Race significa investire nello sport, nei giovani e nello sviluppo dei territori. Crediamo nel valore sociale di iniziative come questa, capaci di generare entusiasmo, attrattività e crescita sostenibile”