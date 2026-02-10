Unica data in Calabria – domenica 22 febbraio presso la sala della Fondazione Santa Critelli

Domenica 22 febbraio la Sala Santa Critelli, ospiterà la proiezione del film “L’Invisibile Filo Rosso”, un appuntamento culturale di particolare rilievo, unica data in Calabria, che unisce cinema, storia e confronto pubblico. L’evento è promosso dall’Associazione Guitti Senza Carrozzone APS, in collaborazione con la Fondazione Santa Critelli, realtà da tempo impegnate nella valorizzazione culturale e artistica del territorio. Una serata pensata non solo come proiezione cinematografica, ma come occasione di riflessione e dialogo, rivolta al pubblico e agli operatori dell’informazione.

Alla proiezione saranno presenti gli autori e protagonisti del progetto: il regista del film, Alessandro Bencivegna insieme a Vincenzo Leto e Nicodemo Bilotta. Al termine della visione è previsto un incontro-dibattito con il pubblico, durante il quale sarà possibile approfondire i temi storici, civili e umani affrontati dal film, oltre al lavoro di ricerca che ne ha accompagnato la realizzazione.

L’Invisibile Filo Rosso, presentato alla 82^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, è tratto da una storia vera, ambientato nei primi anni Cinquanta, capace di riportare alla luce una pagina poco conosciuta della storia italiana. Protagonista è Gennaro, giovane infermiere dell’isola d’Ischia che, spinto dalla necessità e dal desiderio di un futuro migliore, si trasferisce in Trentino per lavorare presso il manicomio di Pergine Valsugana. È qui che incontra Giovanni, un uomo internato da anni per il suo impegno antifascista e per la sua partecipazione alla Resistenza al fianco di Cesare Battisti. Attraverso il rapporto tra i due uomini, il film costruisce un racconto intenso e umano, che intreccia memoria personale e memoria collettiva, dando voce a storie di emarginazione, coraggio e libertà. L’opera si arricchisce inoltre della scoperta di documenti inediti e delle lettere mai spedite di Ida Irene Dalser, prima moglie di Benito Mussolini, rimaste per oltre un secolo custodite all’interno del manicomio. Materiali che aggiungono profondità storica e una forte carica emotiva alla narrazione.

Con un cast di primo piano – tra cui Ornella Muti, Lello Arena, Antonio Catania, Massimo Bonetti, Paco De Rosa – e la voce narrante di Luca Ward, L’Invisibile Filo Rosso si presenta come un film intenso e civile, invitando lo spettatore a interrogarsi sul presente, sul valore della libertà e sulla responsabilità della memoria. La proiezione rappresenta dunque un’occasione significativa per il pubblico calabrese, chiamato a partecipare a un evento che unisce cinema, testimonianza storica e confronto diretto con i protagonisti dell’opera.

INFORMAZIONI EVENTOLuogo Sala Fondazione Santa Critelli – Via Botteghelle, 11 – 88900 Crotone KR

Data domenica 22 febbraio

Orario 17:30

Contributo di partecipazione 5,00€ / disponibili dal 10 febbraio c/o Arcuri Auto – Via Botteghelle, 17 Crotone