Accese le luminarie e l’albero di Natale in piazza a CirĆ² Marina

Si ā€œaccendeā€ il Natale in piazza Diaz a CirĆ² Marina

La Redazione

CirĆ² Marina,

mercoledƬ 18 Dicembre 2019.

Si ā€œaccendeā€ il Natale in piazza Diaz a CirĆ² Marina, grazie alla Commissione Straordinaria del Comune che ha dato il via all’accensione dell’albero di Natale e delle luminarie e per tutto il Via Roma.







© RIPRODUZIONE RISERVATA