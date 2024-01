Share on Twitter

Buongiorno a tutti, mi chiamo Eugenio e ho 19 anni. Sono uno studente del quinto anno al Liceo Scientifico Filolao e oggi vorrei condividere con voi la mia avventura nel mondo della musica, che è iniziata quasi per gioco quattro anni fa.

La passione per la musica mi ha portato a intraprendere la carriera di DJ, un percorso che ha avuto momenti emozionanti e che ha recentemente raggiunto nuovi traguardi. L’anno scorso ho partecipato a due contest, uno a Bologna e uno a Torino, dove ho avuto l’opportunità di mettere alla prova le mie abilità di DJ di fronte a un pubblico entusiasta.

La vera sorpresa è arrivata quando ho inviato il mio curriculum e sono stato scelto come uno dei primi partecipanti a Casa Sanremo the Club. Questa esperienza mi ha permesso di salire sul prestigioso palco di Casa Sanremo, un sogno che si sta realizzando in un momento così significativo della mia giovane carriera.







Sono entusiasta di poter condividere la mia passione per la musica con il pubblico di Casa Sanremo e sono grato per l’opportunità di rappresentare il talento emergente della mia generazione. Spero che questa esperienza possa essere solo l’inizio di una lunga e gratificante carriera nel mondo della musica.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile questo percorso e non vedo l’ora di condividere la mia musica con voi tutti sul palco di Casa Sanremo. Stay tuned!