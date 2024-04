Share on Twitter

Il Circolo LaAV di Cirò Marina è lieto di presentare un evento speciale che celebra il ruolo delle donne nel passato e le loro influenze sul futuro. “Donne sulle Tracce del Passato: Esempi del Futuro” è un omaggio alle donne che hanno fatto la differenza nelle nostre vite e che continuano a ispirare le generazioni future.

Saluti

Pasquale Martire: Presidente Lega Navale

Avv. Mariagrazia Panebianco: Assessore alla Cultura







Virginia Marasco: Consigliera con delega ai Beni Culturali (Teatro, Biblioteca, Museo)

Famiglia Panuccio Baffa: Contributo e sostegno all’evento

Lettura Condivisa

L’evento sarà arricchito da “Letture Condivise” a cura del Circolo LaAV di Cirò Marina, con un omaggio particolare alla nostra amica e lettrice LaAV, Mariangela Baffa. Una selezione di testi che riflette l’importanza delle donne nella storia e nella società, letti e condivisi in un momento di condivisione e riflessione.

Musica

La serata sarà allietata dalle note del Prof. Contosta Mario e dalla voce di Luciana Roberto, che ci guideranno in un viaggio musicale che completa l’atmosfera dell’evento.

Dettagli dell’Evento

Data: 28 Aprile 2024

28 Aprile 2024 Ora: 17:00

17:00 Luogo: Lega Navale Zona Portuale – Cirò Marina (KR)

Vi invitiamo a partecipare a questo evento speciale per celebrare e onorare il contributo delle donne al passato, al presente e al futuro della nostra comunità. Un momento di incontro e di condivisione per riflettere insieme sulle tracce lasciate dalle donne e sull’importanza di seguire i loro esempi per costruire un futuro migliore. Vi aspettiamo numerosi!