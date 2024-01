In occasione della ricorrenza di San Sebastiano (patrono della Polizia Locale), illustrate in numeri le attività svolte per l’anno 2023.

Anno intenso, caratterizzato da diversi interventi di supporto ed attività congiunte con le altre forze dell’ordine, che ha visto la Polizia Locale di Cirò Marina impegnata in interventi che mettono in evidenza investimenti, innovazione, impegno, sviluppo nel controllo del territorio e molto altro ancora, sia in tema di operatività, con particolare riguardo all’attività di polizia stradale, polizia amministrativa, sicurezza urbana, protezione civile ed educazione stradale, sia in tema di relazioni interistituzionali, sia rispetto ai rapporti con i cittadini.

Sul piano della sicurezza stradale sono stati rilevati 60 sinistri stradali di cu 1 mortale, elevate circa 430 sanzioni al codice della strada, controllate circa 500 vetture ai posti di controllo e con pattugliamento dinamico, ritirate 2 patenti e 4 carte di circolazione. Grazie anche alla costante presenza, con l’incremento di una nuova autovettura, che ha garantito l’attività operativa di 2 mezzi su tutto il territorio. In sinergia con l’Amministrazione Comunale, sempre attenta al tema della sicurezza e al benessere dei cittadini, che investe costantemente sulla formazione e la dotazione tecnica degli agenti di P.L., come l’equipaggiamento di un precursore per l’accertamento del tasso alcolemico.

In seguito ai costanti controlli su strada, sono stati posti sotto sequestro 4 veicoli sprovvisti di copertura assicurativa, rimossi 20 veicoli in stato di abbandono in tutto il territorio comunale, effettuati 14 sequestri amministrativi e denunciate 2 persone per uso di sostanze stupefacenti ed alcol alla guida, oltre che una sanzione per guida senza il prescritto titolo abilitativo “patente”.

L’incessante presenza sul territorio ha garantito a livello amministrativo, il controllo di 40 attività commerciali su area pubblica e sede fissa, la sospensione e/o chiusura di 5 attività commerciali, e la contestazione di 40 sanzioni amministrative per un importo di circa 33.000€ al quale hanno fatto seguito anche 6 sequestri amministrativi di merce non conforme.

Operazioni rese possibili dal costante impegno e formazione, che ha visto 6 nuovi operatori di Polizia Locale, impegnati in un corso presso la sezione Polizia Stradale di Crotone.

Sul tema ambiente, sono state effettuate 28 sanzioni amministrative per abbandono rifiuti, eseguite anche grazie a sistemi di videosorveglianza, un deferimento all’autorità giudiziaria per taglio abusivo di alberi in area pineta comunale e 4 sequestri di discariche abusive di c.d. eternit.

Particolare attenzione è stata rivolta all’attività di polizia giudiziaria che ha consentito, 12 sequestri penali ed un totale di 25 deferimenti all’autorità giudiziaria.

Nel complesso sono stati effettuati 8 sequestri di manufatti edilizi abusivi, una denuncia per atti osceni in luogo pubblico, una per oltraggio e resistenza Pubblico ufficiale, e 3 deferimenti per occupazione di area demaniale.

Gli agenti sono stati inoltre protagonisti di un intervento con contestuale denuncia su c.d. “codice rosso” violenza sulle donne; numero 5 interventi su TSO (trattamento sanitario obbligatorio), hanno accertato e denunciato 3 persone per detenzione di esplosivi e liquidi infiammabili oltre ad effettuare un deferimento alla competente autorità giudiziaria presso il Tribunale di Crotone, per produzione detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. Non per ultimo, è stato sanzionato e denunciato il titolare di un’attività abusiva di noleggio senza conducente. Eseguita inoltre un’attività di accertamento tributaria volta al contrasto all’evasione delle tasse comunali da parte di una struttura ricettiva.

Attività, che non hanno distolto l’attenzione dagli ordinari compiti d’ufficio, oltre che al controllo di circa 500 pratiche di residenza e domicilio, con la presenza costante su strada durante i periodi di intenso traffico e davanti alle scolaresche negli orari di punta.

Gli agenti in servizio, in collaborazione con gli Uffici Servizi Sociali del Comune, hanno portato a termine un importante progetto in tutte le scuole secondarie di primo grado, sul tema del contrasto all’uso di alcol e droga, con diversi incontri presso gli istituti, con lezioni teoriche ed una prova pratica attraverso un visore 3d, che ha permesso ai ragazzi di sperimentare gli effetti lesivi e dannosi dell’abuso delle sostanze stupefacenti.

Infine, con autorizzazione del Tribunale Minorile di Catanzaro, il Comando si è visto impegnato in un progetto di messa in prova di un minore, con un programma di riabilitazione volto al valorizzare della







c.d. finalità educativa della pena alternativa.

Il Comando infine, ricorda che, tutti i giorni dalle 08:00 alle 20:00, è garantito il servizio ordinario e di emergenza contattabile al n. 3346040355 o allo 0962367119.