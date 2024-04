Share on Twitter

Il cantautore calabrese, Jason Mikeh, ha entusiasmato i suoi fan annunciando il rilascio del suo ultimo singolo intitolato “Non piangere mai”. Il brano, che sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali a partire dal 3 maggio 2024, promette di toccare profondamente il cuore del pubblico con la sua sincera e potente narrazione.

Attraverso i suoi social media, in particolare su Instagram, Jason Mikeh ha dato ai suoi seguaci un assaggio dell’emozionante progetto che ha lavorato con tanto impegno. Il 3 maggio alle ore 15, su IGTV e su tutti i principali store digitali, i fan potranno immergersi nell’esperienza musicale offerta da questo talentuoso artista.

Il singolo “Non piangere mai” affronta temi universali legati ai momenti di solitudine e alle sfide affrontate dall’artista durante la sua giovinezza. Attraverso la sua musica, Jason Mikeh trasmette un messaggio di forza, resilienza e speranza, incoraggiando i suoi ascoltatori a trovare il coraggio necessario per superare ogni ostacolo sulla strada della vita.







Per rimanere aggiornati su tutte le novità e gli eventi legati a Jason Mikeh e al suo nuovo singolo, non perdete tempo e seguite l’artista sui suoi social media con il nome @jasonmikeh. Si prospettano momenti emozionanti e imperdibili per tutti i fan della musica di qualità.