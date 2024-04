Share on Twitter

Concorrono per vincere il premio “Rai Sorriso” e sta per uscire il prossimo singolo.

Il musicista calabrese Pasquale Sculco (in arte Carboidrati) sarà protagonista del Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera”, giunto alla quattordicesima edizione, che si terrà dal 9 al 12 Maggio presso il The Space Cinema moderno di piazza della Repubblica a Roma.

Il Festival Internazionale della Cinematografia Sociale “Tulipani di Seta Nera” è il più importante festival sociale italiano in collaborazione con Rai Per la Sostenibilità – ESG e Rai Cinema in cui si sviluppano tutte opere audiovisive di carattere sociale, e sarà visibile sul sito del Festival e su RaiPlay.

Pasquale Sculco in qualità come dicevamo di Carboidrati, “calabrese doc”, cresciuto nella sua Cirò e diventato famoso per aver partecipato ad Amici 2013 e successivamente aver inciso importanti ed apprezzati brani, parteciperà al Festival con il Video Maestro John.

Maestro John, ideato e girato interamente in Calabria, nella sua Cirò, sarà in gara nella categoria “social clip”. Il video clip, apprezzato dall’intera giuria nella fase preliminare, è scelto e selezionato dalla direttrice artistica della parte social clip del festival Grazia Di Michele.

L’ambizione del giovane cantautore calabrese è quella di vincere il prestigioso premio “Rai Sorriso”, raggiungibile solo attraverso il raggiungimento più alto di visualizzazioni del video

Per votare basta aprire il link e visualizzare il videoclip.

Il videoclip Maestro John è stato scelto perché tratta l’importanza della ricerca spirituale nella vita di tutti i giorni, ed è stato girato interamente a Cirò in Provincia di Crotone.

Maestro John evidenzia la ricerca del Maestro come metafora di saggezza, felicità e conoscenza.







Regia di Domenico Morise

Cast Artistico: Giuseppe Blefari – Maestro John; Pasquale Sculco – allievo Maestro John.

Cast Tecnico: Pasquale Scuclo – scrittura soggetto; Domenico Morise – regia, operatore; Bruno Guarascio – montaggio e color finale; Domenico Grisafi – operatore di produzione; Rosario Cerminara – operatore di produzione.

Autore testi e Musiche: Pasquale Sculco e Marco Petraggi.

Annunciamo, inoltre, che venerdì 26 Aprile esce l’ultimo singolo del cantautore Pasquale Sculco che si potrà ascoltare su tutti i Digital Store.

Si tratta di una cover, personalizzata dal cantautore, del brano “Mio fratello è figlio unico” di Rino Gaetano.

Etichetta: azzurra Music; produzione: Vezio Bacci; produzione esecutiva – manager: Enzo Longobardi.