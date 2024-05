Share on Twitter

Nel pomeriggio di oggi, la squadra dei Vigili del Fuoco del Comando di Crotone, con il supporto di un’autogrù, è intervenuta in via delle Camelie, nella zona nord della città, per un delicato salvataggio animale.

Il protagonista di questa avventura è stato un cavallo, sfortunatamente caduto all’interno di un pozzo nelle vicinanze dell’abitazione del proprietario. La situazione richiedeva un intervento tempestivo e delicato per assicurare il benessere dell’animale e garantire il suo recupero in sicurezza.

L’equipe dei Vigili del Fuoco, con la professionalità e la competenza che li contraddistingue, è prontamente intervenuta sul luogo dell’incidente. Utilizzando le attrezzature speciali e le fasce di sollevamento in dotazione all’autogrù, sono riusciti a raggiungere il cavallo e ad assicurarlo in modo sicuro per il successivo recupero.







Con abilità e precisione, il cavallo è stato sollevato dal fondo del pozzo e trasferito in una zona sicura, lontano dai pericoli. Grazie alla pronta risposta e all’efficacia dell’intervento, l’animale è stato recuperato in ottime condizioni di salute.

Una volta estratto dal pozzo, il cavallo è stato affidato al legittimo proprietario, che ha potuto accoglierlo di nuovo tra le braccia, sollevato e grato per essere tornato in un ambiente sicuro.

Questo encomiabile intervento dei Vigili del Fuoco di Crotone è un esempio tangibile del loro impegno costante nel salvare vite, umane e animali, e nel proteggere la sicurezza e il benessere della comunità locale.