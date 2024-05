Anter Green Awards 2024: premiate al Mandela Forum le scuole che hanno partecipato al progetto “Il Sole in Classe 2024”, promosso da Anter e la rete d’imprese NWG

Sabato 11 maggio oltre duemila persone al Mandela Forum di Firenze hanno partecipato all’evento annuale “L’energia dell’Italia” promosso da Anter, con la collaborazione di NWG Energia ed NWG Italia.

L’evento è stato aperto con il saluto della Vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e con la lettera di apprezzamenti dalla Senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati Ministro per la Riforma Istituzionale e la Semplificazione Normativa.

Tanti i momenti di riflessione grazie alla partecipazione delle istituzioni, di numerosi esperti dei settori scientifico e industriale e di imprese innovative. All’evento sono intervenuti l’ex Ministro dell’Ambiente oggi vicepresidente della Camera, Sergio Costa, il sottosegretario Patrizio La Pietra. Numerosi anche i contributi che hanno arricchito con le loro testimonianze l’evento, tra i quali quelli del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, della Ministra per le disabilità, Alessandra Locatelli, del climatologo Luca Mercalli, dell’economista americano Jeremy Rifkin, del Presidente di WEC Italia Paolo D’Ermo e del Presidente di Grateful Foundation Oscar Di Montigny. Infine, spazio alle scuole del progetto di Anter ‘Il Sole in Classe’, con le premiazioni del contest video nazionale Anter Green Awards. E’arrivato anche il saluto del Presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto, per complimentarsi con la scuola calabrese per l’ottimo risultato raggiunto.

A vincere il contest Anter Green Awards 2024 della X edizione è stato l’Istituto Comprensivo di Cariati (provincia di Cosenza).

A ritirare il premio è salita sul palco la referente ed ideatrice del progetto la prof.ssa Carmela Fazio premiata dal presidente di NWG Energia S.p.A. Società Benefit Massimo Casullo e per Anter l’avvocato Leonardo Masi presidente onorario.







Molto apprezzata l’abilità artistica impiegata che combina pensieri, stili e tecniche storicamente noti, personalizzati da un legame tra arte e ambiente. Da tutti è stato molto elogiato il contenuto e la qualità del video. Il video ha raccontato in un minuto, l’impegno dei ragazzi attraverso una produzione grafico-pittorica sulla sostenibilità contestualizzando il territorio sulle origini magno-greche e l’applicazione delle buone pratiche a conclusione del video… “L’ultimo chiude la porta? No! L’ultimo spegne la luce”.

I ringraziamenti vanno al Dirigente scolastico Prof. Alessandro Turano per aver promosso sia la formazione che il progetto, all’ing. Domenico Liguori per il supporto informatico, alla docente Donatella Oliverio per la comunicazione,

al Sindaco di Cariati dott. Cataldo Minò, alla presidente del Consiglio Alda Montesanto e a tutti i consiglieri. Un grazie particolare alle società NWG Italia, NWG Energia, al presidente Alessandro Giovannini per ANTER ENERGIE RINNOVABILI, alla dott.ssa Lucrezia Betti referente per il SOLE IN CLASSE e all’ambasciatore volontario ANTER Francesco Rima

Si ringrazia infine l’Amministratore Delegato Dott.ssa Francesca Mariotti di NWG Italia S.p.A. Società Benefit che ha avanzato anche la richiesta di poter acquisire due delle tele inserite nel video per esporle all’interno delle sedi nelle aziende NWG Italia S.p.A. Società Benefit e NWG Energia S.p.A. Società Benefit.

La F.S. alla Comunicazione

Ins. Donatella Oliverio