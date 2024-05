Dopo una prima fase sperimentale, l’amministrazione Comunale, nell’intento di valorizzare la vivibilità del lungomare cittadino, coinvolgendo anche gli esercenti commerciali della zona le cui istanze sono state parzialmente recepite, ha deliberato i nuovi orari della Zona a Traffico Limitato validi per tutto l’anno.

I nuovi orari, che entreranno in vigore dopo apposita ordinanza del Comando di Polizia Locale emessa all’esito della predisposizione della nuova segnaletica, saranno:

– dal 15 giugno al 15 settembre: dalle ore 20.00 alle ore 02.00 tutti i giorni feriali e festivi;

– dal 16 settembre al 1 novembre: sabato dalle ore 15.00 alle ore 00.00 e domenica e giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00;







– dal 2 novembre al 14 febbraio: domeniche e giorni festivi dalla ore 10.00 alle ore 20.00;

– dal 15 febbraio al 1 aprile: sabato dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e domenica e festivi dalle ore 10.00 alle ore 20.00;

– dal 2 aprile al 14 giugno: sabato dalle ore 15.00 alle ore 01.00 e domenica e giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 22.00

Il tratto interessato riguarda: viale Cristoforo Colombo con inizio dalla fine di Piazza Marinai d’Italia (non compresa) e termine in Piazza Berlinguer (compresa), viale Antonio Gramsci con inizio da piazza Berlinguer e termine al piazzale Ultras (non compreso) e via Poggioreale nel tratto compreso tra la via C. Colombo e la via Interna Marina.