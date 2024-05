Share on Twitter

Il 13 maggio 2024, presso l’Istituto Comprensivo “Filottete” plesso “Don Bosco”, si è svolta la terza edizione del Premio di Poesia “Giuseppe Barberio”, un evento che ha reso omaggio al compianto dirigente scolastico, una figura di grande spessore sia professionale che umano.

Il premio, dedicato a Giuseppe Barberio, celebra il suo originale talento poetico e il suo impegno nel valorizzare la bellezza della scrittura in modo semplice e creativo. Barberio, che spesso usava nei suoi versi la lingua di origine, ha saputo trasmettere emozioni, gioie e tradizioni legate alla sua terra, conquistando il cuore dei suoi lettori.

Fin dalla prima edizione, l’Istituto Comprensivo “Filottete” ha accolto con entusiasmo l’iniziativa della famiglia Barberio. Anche quest’anno, la Dirigente Scolastica Prof.ssa Maria Rosaria Longo ha sostenuto la realizzazione della manifestazione, seguendo scrupolosamente il bando che delineava tutti gli adempimenti necessari.

Il tema scelto per questa edizione è stato “L’acqua”. Gli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria G. Ferrari e quelli della scuola secondaria di primo grado “Don Bosco” hanno composto le loro poesie in classe il 3 maggio. Queste opere sono poi state valutate da una commissione di esperti composta dalla Dirigente Scolastica Eugenia Garritani (presidente), dalla Dirigente Scolastica Maria Caligiuri, dal Dirigente Scolastico Giuseppe Virardi, dalla Prof.ssa Grazia Aloisio e dalla Prof.ssa Anna Raimondo.

Dopo un attento e preciso lavoro di valutazione, la commissione ha decretato le poesie degne di menzione e le quattro poesie vincitrici. I premi sono stati assegnati durante una manifestazione presso la sala Filottete, dove le motivazioni delle scelte sono state lette dai membri della commissione e ogni alunno vincitore ha avuto l’opportunità di leggere la propria poesia.







I nomi dei 4 premiati:

1 premio poesia in italiano scuola Primaria Silvana Gino Mentegbesh,

1 premio poesia in dialetto scuola Primaria Pasquale. De Bartolo,

1 premio poesia italiano scuola secondaria primo grado Don Bosco Christian Aloisio,

1 premio poesia in dialetto scuola secondaria di primo grado Don Bosco Giuseppe Dell’Aquila

I lavori di raccordo tra la famiglia e la commissione sono stati coordinati con grande abilità dalla Prof.ssa Loredana Riganello. La vicaria dell’I.C. Filottete, l’insegnante Carmelina Fazio, ha organizzato con passione ed entusiasmo la giornata, che ha incluso letture di poesie, canti ed esibizioni al pianoforte, tutte dedicate alla memoria di Giuseppe Barberio.

È doveroso ringraziare la Dirigente Scolastica Maria Rosaria Longo, la famiglia Barberio, tutti i membri della commissione, i docenti, la segretaria, il personale di segreteria, i collaboratori scolastici, i genitori e, soprattutto, gli alunni, per aver reso possibile questa giornata speciale dedicata al caro Dirigente Scolastico Giuseppe Barberio. La sua eredità poetica e umana continua a vivere attraverso queste giovani voci, celebrando la bellezza della poesia e della tradizione.