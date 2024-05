Share on Twitter

La scorsa sabato 11 maggio, il palazzetto di Cirò Marina è stato il palcoscenico di una giornata spettacolare, con il debutto del 1° Trofeo Kroton di Pattinaggio Artistico KR, organizzato dalla Freedom to Play ASD.

Ventisette giovani talenti hanno preso parte alla competizione, suddivisi in nove categorie, sfidandosi di fronte a una giuria federale. L’evento ha preso il via con un’entrata coreografica coinvolgente dell’intero gruppo di avviamento, arricchito da momenti di pura gioia con i nostri piccolissimi partecipanti under 5 anni.

L’importanza dell’evento è stata sottolineata dal patrocinio del Comune di Crotone e del CONI Calabria, nonché dal sostegno fornito dall’AICS Crotone. Vogliamo esprimere i nostri più sinceri ringraziamenti alle numerose personalità istituzionali che ci hanno onorato con la loro presenza, tra cui il sindaco di Cirò Marina, Sergio Ferrari, il presidente del consiglio Ferdinando Alfì, l’assessore allo sport Luca Bossi, la delegata CONI Point Crotone Francesca Pellegrino e i rappresentanti dell’AICS Crotone.







Ecco le Premiazioni del 1° Trofeo Kroton di Pattinaggio Artistico:

Categoria Primi Passi Basic 2016/17:

1° Angela Milone

2° Ludovica Crudo

Categoria Primi Passi Plus 2016/17:

1° Carlotta Catanzaro

2° Emily Mussari

3° Marianna Greco

Categoria Ragazzi 3 Basic 2014/15:

1° Giovanna Leto

2° Iris Drmac

3° Jasmine Mercurio

Categoria Ragazzi 3 Plus 2014/15:

1° Serena Clausi

2° Siria Colurcio

Categoria Ragazzi 2 Basic 2012/13:

1° Nicole Crugliano

2° Beatrice Manfredi

3° Annakarol Rocca

Categoria Ragazzi 2 Plus 2012/13:

1° Luna Falco

2° Giulia Scicchitano

Categoria Ragazzi 1 Basic 2010/11:

1° Carola Paturzo

2° Gioia Montalcini

3° Angela Piccinino

Categoria Ragazzi 1 Plus 2010/11:

1° Martina Mangano

2° Siria Cristofalo

3° Francesca Riillo

Categoria Giovanile Plus 2008/09:

1° Dalila Cortese

2° Alessia Guareri

3° Ilaria Deangelis

Per tutte le immagini dell’evento, vi invitiamo a contattare il fotografo Nino D’Urso.