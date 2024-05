Il Comitato Regionale US Acli di Crotone in collaborazione con il Comitato Provinciale Us Acli di Crotone, Comitato delle Feste Mariane, il Comune di Crotone, l’Ufficio Educazione Fisica, le Società di Atletica Leggera “Milon Runners”, Scuola Atletica Krotoniate, e“ ASD Ermes Sport” l’uno Maggio scorso hanno organizzato nell’ambito del progetto GAME -UPI-Provincia di Crotone “LA LAMPADEDROMIA – LA CORSA DELLE LAMPADE”. Un cerimoniale che ha aperto i festeggiamenti della Madonna di Capocolonna e dei Giochi Interprovinciali della Grecia d’Occidente. I tedofori con la torcia delle Olimpiadi di Roma 1960 hanno trasportato il fuoco dal Santuario di Capocolonna passando dalle Parrocchie di Crotone e arrivando alla Chiesa dell’Immacolata. Nell’antica Grecia la corsa delle fiaccole, erano chiamate” Lampadedromie”, cioè delle gare di corsa tra varie squadre i cui componenti si trasmettevano una fiaccola accesa a un altare per accenderne un altro alla meta. Nell’antichità il fuoco aveva una connotazione divina, oggi con partenza dal Santuario di Capocolonna e passaggio con cambio dalle varie Parrocchie di Crotone, il fuoco trasportato con la torcia delle Olimpiadi di Roma 1960, è metafora dei valori positivi associati allo sport e di Pace, senza dimenticare la nostra identità legata all’Olimpismo antico, come gli antichi messaggeri proclamavano la tregua, i tedofori Krotoniati, hanno aperto i festeggiamenti della Madonna di Capocolonna e dei Giochi interprovinciali della Grecia d’Occidente richiamando il mondo intero alla Pace, all’integrazione, alla non violenza, all’amicizia, per promuovere, l’umanesimo, l’impegno, il miglioramento, il benessere, i corretti stili di vita, la lealtà, il fair play, per uno sviluppo corretto del Territorio. “Con questi buoni propositi è fondamentale impegnarsi per la Pace”, come si legge nel comunicato diffuso.







