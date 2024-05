E’ tempo di bilanci, ringraziamenti e programmazione in casa Volley Cirò Marina dopo la vittoria per 3-0 (25-12 / 25-18 / 25-15) di domenica 28 Aprile contro L’Italsoft di Gioia Tauro.

Vittoria che consente di piazzarsi al sesto posto nel campionato di Serie C Femminile, un cammino lungo e difficile; il primo per la compagine Cirotana che, da neo-promossa, non ha sfigurato in nessun campo di gioco, dando sempre battaglia dal primo all’ultimo punto.

Una posizione tutt’altro che scontata all’inizio del campionato, frutto di un lavoro costante da parte dei due tecnici Stara e Malena e della passione e determinazione di tutte le atlete chiamate in causa.

A fine gara la società ha fatto i complimenti agli allenatori e le atlete per l’ottimo lavoro svolto, che con dedizione e sacrificio hanno onorato al meglio la maglia.

Si è rimarcata l’importanza di avere a Cirò Marina dei campionati di livello che facciano onore alla città ma soprattutto l’importanza di poter tornare a giocare ed allenarsi nel Palazzetto dello sport di Cirò Marina per avere i propri tifosi al fianco della squadra.







Il Presidente Dima, in particolare, ha tenuto a ribadire il progetto di crescita sportiva e sociale della società verso tutti gli amanti della pallavolo di qualsiasi età e sesso, rimarcando il fatto di essere sempre disponibili a nuove collaborazioni sportive e sociali. Ha poi ringraziato gli sponsor che hanno reso possibile la partecipazione al Campionato di Serie C, in primis il main Sponsor Climamarket, poi Conad Affatato, 4ESSE di Caratozzolo, l’Avis comunale di Cirò Marina, il Ricamificio MC di Mirto, GV Vulcano, Cosmo Travel, Brigante vini, e Edil Tucci.

In ultimo un ringraziamento particolare e sincero va fatto a tutta l’amministrazione Comunale di Crucoli che ha permesso di utilizzare il Palapicasso per tutta la Stagione Sportiva.

L’ASD ricorda inoltre che per tutto il mese di Maggio continueranno gli allenamenti del settore giovanile e che chiunque voglia avvicinarsi o provare a giocare a questo splendido sport sarà sempre ben accolto.