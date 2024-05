Share on Twitter

Share on Facebook

Il Comune di Cirò Marina ha emesso un’ordinanza relativa alla viabilità locale, in vigore dal 3 al 20 giugno 2024, per consentire lavori di rifacimento della massicciata ferroviaria al Km 203+125, curati dalla ditta Torchia srl.

Restrizioni alla Circolazione

Per garantire la sicurezza e il corretto svolgimento dei lavori, sarà interdetta la circolazione veicolare su via Roma e via Stazione nei pressi del passaggio a livello nord, dalle ore 08:00 del 3 giugno alle ore 00:00 del 20 giugno 2024. Saranno adottate le seguenti misure:

Chiusura delle Strade: Interdizione del traffico su via Roma e via Stazione nei pressi del passaggio a livello nord. Percorsi Alternativi: I veicoli in entrata e in uscita verso Cirò Marina potranno utilizzare gli svincoli del passaggio a livello percorrendo via Tirone e, in alternativa, il cavalcavia sud percorrendo via Brisi. Via Roma Direzione Ovest: Sarà aperta al traffico fino all’incrocio con via Sotto Alice. Divieto per Mezzi Pesanti: Il tratto di via Stazione, tra via Perugia e via Mandorleto, sarà interdetto ai mezzi pesanti, eccetto quelli destinati al carico e scarico merci presso le attività commerciali locali.

Obblighi e Avvisi

La ditta Torchia srl sarà responsabile dell’installazione della segnaletica prescritta e di eventuali danni. Il provvedimento sarà pubblicato sul sito internet del Comune e le violazioni saranno punite secondo il Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285).







ADVERTISEMENT

Il Comune invita tutti a rispettare le disposizioni per garantire un ordinato svolgimento dei lavori e una sicura circolazione stradale.